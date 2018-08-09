Жена Игоря Акинфеева покорила Instagram своей красотой
Жена Игоря Акинфеева покорила подписчиков Instagram своей естественной привлекательностью и природной красотой.
Недавние победы российской Сборной по футболу спровоцировали бурный всплеск интереса к вратарю Игорю Акинфееву и его очаровательной супруге 31-летней Екатерине Герун. Обычно супруги не выносят подробности своей личной жизни на публику, но накануне жена голкипера решила сделать исключение и порадовала сети новыми совместными фотографиями.
Фанаты сразу обратили внимание, что молодая женщина предпочитает естественный стиль макияжа и образа, не злоупотребляет фотошопом или филлерами. В адрес красавицы полетело множество восхищенных комплиментов и теплых пожеланий.
Напомним, что уроженка Киева, модель и актриса Екатерина Герун сумела сделать карьеру в Москве. Долгое время ее законный брак с 32-летним Игорем Акинфеевым оставался для поклонников тайной, пока четыре года назад на свет не появился их первенец Даниил. Сейчас пара воспитывает уже двух детей, включая двухлетнюю дочку Евангелину.
Недавние победы российской Сборной по футболу спровоцировали бурный всплеск интереса к вратарю Игорю Акинфееву и его очаровательной супруге 31-летней Екатерине Герун. Обычно супруги не выносят подробности своей личной жизни на публику, но накануне жена голкипера решила сделать исключение и порадовала сети новыми совместными фотографиями.
Фанаты сразу обратили внимание, что молодая женщина предпочитает естественный стиль макияжа и образа, не злоупотребляет фотошопом или филлерами. В адрес красавицы полетело множество восхищенных комплиментов и теплых пожеланий.
«Естественная красота всегда в моде!!!! Так держать», «Самые естественные и добрые, и красивые!», «Какое счастье, что есть ещё женщины, которые не накачали и не покроили себя! Какое счастье, что есть мужчины, которые ценят такую природную красоту! И как же приятно смотреть на такие пары! Естественной любви вам на счастливые и долгие годы», - комментируют в Сети.
Напомним, что уроженка Киева, модель и актриса Екатерина Герун сумела сделать карьеру в Москве. Долгое время ее законный брак с 32-летним Игорем Акинфеевым оставался для поклонников тайной, пока четыре года назад на свет не появился их первенец Даниил. Сейчас пара воспитывает уже двух детей, включая двухлетнюю дочку Евангелину.