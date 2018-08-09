Жена Игоря Акинфеева покорила Instagram своей красотой

«Естественная красота всегда в моде!!!! Так держать», «Самые естественные и добрые, и красивые!», «Какое счастье, что есть ещё женщины, которые не накачали и не покроили себя! Какое счастье, что есть мужчины, которые ценят такую природную красоту! И как же приятно смотреть на такие пары! Естественной любви вам на счастливые и долгие годы», - комментируют в Сети.

Недавние победы российской Сборной по футболу спровоцировали бурный всплеск интереса к вратарю Игорю Акинфееву и его очаровательной супруге 31-летней Екатерине Герун. Обычно супруги не выносят подробности своей личной жизни на публику, но накануне жена голкипера решила сделать исключение и порадовала сети новыми совместными фотографиями.Фанаты сразу обратили внимание, что молодая женщина предпочитает естественный стиль макияжа и образа, не злоупотребляет фотошопом или филлерами. В адрес красавицы полетело множество восхищенных комплиментов и теплых пожеланий.Напомним, что уроженка Киева, модель и актриса Екатерина Герун сумела сделать карьеру в Москве. Долгое время ее законный брак с 32-летним Игорем Акинфеевым оставался для поклонников тайной, пока четыре года назад на свет не появился их первенец Даниил. Сейчас пара воспитывает уже двух детей, включая двухлетнюю дочку Евангелину.