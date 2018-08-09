Экстрасенс Мэрилин Керро рассказала, почему вредно «трепать языком»

Экстрасенс считает, что жалобы на свою судьбу связаны с энергетикой человека, которой он раскидывается во время «трёпа». Если постоянно кому-либо говорить о том, что всё плохо, то это может привести к отрицательным ситуациям в жизни. Наоборот нужно говорить, что всё хорошо, тогда у человека появляется прилив сил и он со всем может справиться.По словам специалистов, женщина в день использует 12 000 слов, а мужчина – 7 000. Именно поэтому на руководящих обычно выбирают мужчин, потому что они не раскидываются словами и не тратят свою энергию понапрасну.