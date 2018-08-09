Смартфон Huawei Honor View 10 получит версию с 8 ГБ ОЗУ

Данный смартфон представляет собой доступную альтернативу линейки Huawei Mate 10. Устройство Huawei Honor View 10 официально презентовали в прошлом году. Однако на то время покупателям доступны были две вариации, отличающиеся объемом оперативной памяти на 4, а также 6 Гб. 8 августа представили версию, которая рассчитана на 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб флэш-памяти. Новинку начнут продавать 14 августа. Однако цены её пока держат в секрете. С начала выхода известные варианты продавали в среднем по пятьсот евро.Версия Huawei Honor View 10 обладает безрамочным шестидюймовым экраном Full HD+. Аккумуляторная батарея рассчитана на 3750 мАч, она может зарядиться на 50% за полчаса. Операционной системой в данном случае является Android 8 Oreo. Она удачно дополняется оболочкой EMUI 8.0.