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Смартфон Huawei Honor View 10 получит версию с 8 ГБ ОЗУ

Устройство Huawei Honor View 10 наделят версией с оперативной памятью на 8 ГБ. Реализации версии начнутся с 14 августа.

Смартфон Huawei Honor View 10 получит версию с 8 ГБ ОЗУ


Данный смартфон представляет собой доступную альтернативу линейки Huawei Mate 10. Устройство Huawei Honor View 10 официально презентовали в прошлом году. Однако на то время покупателям доступны были две вариации, отличающиеся объемом оперативной памяти на 4, а также 6 Гб. 8 августа представили версию, которая рассчитана на 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб флэш-памяти. Новинку начнут продавать 14 августа. Однако цены её пока держат в секрете. С начала выхода известные варианты продавали в среднем по пятьсот евро.

Версия Huawei Honor View 10 обладает безрамочным шестидюймовым экраном Full HD+. Аккумуляторная батарея рассчитана на 3750 мАч, она может зарядиться на 50% за полчаса. Операционной системой в данном случае является Android 8 Oreo. Она удачно дополняется оболочкой EMUI 8.0.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:45
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