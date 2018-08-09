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Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в армейской форме

Несколько дней назад участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов отправился вместе с Алианой Устиненко в кастинг-тур по югу России, сменив на этом посту Романа Гриценко с Ильей Яббаровым.

Зрители реалити-шоу полагают, что организаторы нарочно выбрали для поездки бывших супругов, дабы разыграть их примирение и сделать несколько рейтинговых эфиров на разборках Ольги Жариковой с возлюбленным и его женой.

Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в армейской форме

В последних эфирах Ольга Бузова и Ксения Бородина специально настраивали Олю против Саши, выводя ее при этом на эмоции, однако девушка не поддалась.

Судя по анонсу эфира, который поклонники телестройки смогут увидеть уже сегодня, Гобозов наконец-то вернулся в периметр, после своего недельного отсутствия. Он не ожидал, что Жарикова устроит для него сюрприз и встретит в армейской форме.

Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в армейской форме

По реакции участницы было видно, что она очень скучала по своему возлюбленному, ведь заученный текст путался в ее голове, а сама она хотела броситься ему на шею, что в итоге и сделала. Молодой человек был приятно удивлен от такого оригинального приема, а потому с улыбкой на лице крепко обнял свою девушку.

Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в армейской форме

Стоит отметить, что в настоящем времени Оля и Саша уже покинули реалити-шоу. Они приняли такое решение, так как были уверены в том, что пока в периметре будет находиться Алиана Устиненко, спокойно строить отношения они не смогут.

Кроме того, Гобозов еще до возвращения супруги на всю страну говорил, что в случае если она появится на проекте, то он будет вынужден уйти, чтобы сын не находился на попечении у бабушек и дедушек, а рос с отцом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:14
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