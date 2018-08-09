Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в армейской форме

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 8 Авг 2018 в 12:28 PDT

Зрители реалити-шоу полагают, что организаторы нарочно выбрали для поездки бывших супругов, дабы разыграть их примирение и сделать несколько рейтинговых эфиров на разборках Ольги Жариковой с возлюбленным и его женой.В последних эфирах Ольга Бузова и Ксения Бородина специально настраивали Олю против Саши, выводя ее при этом на эмоции, однако девушка не поддалась.Судя по анонсу эфира, который поклонники телестройки смогут увидеть уже сегодня, Гобозов наконец-то вернулся в периметр, после своего недельного отсутствия. Он не ожидал, что Жарикова устроит для него сюрприз и встретит в армейской форме.По реакции участницы было видно, что она очень скучала по своему возлюбленному, ведь заученный текст путался в ее голове, а сама она хотела броситься ему на шею, что в итоге и сделала. Молодой человек был приятно удивлен от такого оригинального приема, а потому с улыбкой на лице крепко обнял свою девушку.Стоит отметить, что в настоящем времени Оля и Саша уже покинули реалити-шоу. Они приняли такое решение, так как были уверены в том, что пока в периметре будет находиться Алиана Устиненко, спокойно строить отношения они не смогут.Кроме того, Гобозов еще до возвращения супруги на всю страну говорил, что в случае если она появится на проекте, то он будет вынужден уйти, чтобы сын не находился на попечении у бабушек и дедушек, а рос с отцом.