В Китае разрабатывают «умные очки» смешанной реальности для поиска товаров в магазинах

Специалисты дали очкам название – «Taobao MR Buy». Для определения товара, в их конструкции использована технология смешанной реальности, позволяющая отображать различную информацию. Информация включает цену, варианты покупки и доставки, а так же отзывы покупателей.Как рассказал представитель Taobao Чжен Чжун, очки помогут пользователю найти товары, размещенные на платформе Taobao, а так же рассмотреть их в форме объемной голограммы. При этом, планируется значительно расширить ассортимент товаров, доступных на платформе. Так же, уже рассматривается возможность для пользователя управления интерфейсом с помощью движения рук и глаз.Для публичного тестирования очков от Taobao, разработчики определили время, приходящееся ориентировочно на сентябрь текущего года.