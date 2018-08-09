В Китае разрабатывают «умные очки» смешанной реальности для поиска товаров в магазинах
Площадкой электронной коммерции Taobao, совместно с Microsoft, начата работа по созданию «умных очков», которые могут проверить доступную информацию о товаре в любом магазине, при этом достаточно будет просто посмотреть на него. Информация из сообщений агентства «Синьхуа».
Специалисты дали очкам название – «Taobao MR Buy». Для определения товара, в их конструкции использована технология смешанной реальности, позволяющая отображать различную информацию. Информация включает цену, варианты покупки и доставки, а так же отзывы покупателей.
Как рассказал представитель Taobao Чжен Чжун, очки помогут пользователю найти товары, размещенные на платформе Taobao, а так же рассмотреть их в форме объемной голограммы. При этом, планируется значительно расширить ассортимент товаров, доступных на платформе. Так же, уже рассматривается возможность для пользователя управления интерфейсом с помощью движения рук и глаз.
Для публичного тестирования очков от Taobao, разработчики определили время, приходящееся ориентировочно на сентябрь текущего года.
Специалисты дали очкам название – «Taobao MR Buy». Для определения товара, в их конструкции использована технология смешанной реальности, позволяющая отображать различную информацию. Информация включает цену, варианты покупки и доставки, а так же отзывы покупателей.
Как рассказал представитель Taobao Чжен Чжун, очки помогут пользователю найти товары, размещенные на платформе Taobao, а так же рассмотреть их в форме объемной голограммы. При этом, планируется значительно расширить ассортимент товаров, доступных на платформе. Так же, уже рассматривается возможность для пользователя управления интерфейсом с помощью движения рук и глаз.
Для публичного тестирования очков от Taobao, разработчики определили время, приходящееся ориентировочно на сентябрь текущего года.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:15