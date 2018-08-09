В США над бейсбольным полем увидели таинственных «летунов»

Увидеть загадочное явление смогли не только зрители, присутствовавшие на стадионе, но также и те, кто смотрел игру дома перед телевизором.Новой загадкой для уфологов стали эти странные объекты, которых в Сети назвали просто «летунами», поскольку на традиционные летающие тарелки типа НЛО они похожи не были. Скорее они напоминали живых существ, которые сновали по небу, отсвечивая в темноте серебристым оттенком и оставляя позади себя бледный шлейф.«Летуны» сближались, разлетались и снова пересекались в воздухе, демонстрируя явную синхронность своего полета. Кто-то предположил, что это какие-то птицы или даже крупные насекомые. Но большинство отказалось в это поверить, отдавая предпочтение более мистическим объяснениям.Может быть, это призраки или ангелы, или существа из параллельной Вселенной? Такие вопросы звучат в Сети, но ответа не находят.