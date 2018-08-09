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В США над бейсбольным полем увидели таинственных «летунов»

В США над бейсбольным полем увидели таинственных «летунов». Объекты появились 5 августа во время матча между командами «Канзас-Сити Роялс» и «Миннесота Твинс», чем вызвали большой переполох.

Увидеть загадочное явление смогли не только зрители, присутствовавшие на стадионе, но также и те, кто смотрел игру дома перед телевизором.

В США над бейсбольным полем увидели таинственных «летунов»

Новой загадкой для уфологов стали эти странные объекты, которых в Сети назвали просто «летунами», поскольку на традиционные летающие тарелки типа НЛО они похожи не были. Скорее они напоминали живых существ, которые сновали по небу, отсвечивая в темноте серебристым оттенком и оставляя позади себя бледный шлейф.

«Летуны» сближались, разлетались и снова пересекались в воздухе, демонстрируя явную синхронность своего полета. Кто-то предположил, что это какие-то птицы или даже крупные насекомые. Но большинство отказалось в это поверить, отдавая предпочтение более мистическим объяснениям.


Может быть, это призраки или ангелы, или существа из параллельной Вселенной? Такие вопросы звучат в Сети, но ответа не находят.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:30
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