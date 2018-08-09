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Жертву загадочного убийства 1974 года нашли в эпизоде фильма «Челюсти»

Жертву загадочного убийства 1974 года случайно обнаружили в кадрах фильма «Челюсти». Открытие сделал не кто иной, как сын гениального «мастера ужасов» Стивена Кинга, Джо Хилл.

Жертву загадочного убийства 1974 года нашли в эпизоде фильма «Челюсти»

До сих пор остается тайной, кто и по какой причине жестоко расправился с женщиной, чье тело было обнаружено летом 1974 года возле города Провинстауна (Массачусетс, США). Незнакомке было от 30 до 40 лет и это единственно, что известно о ней.

И вот спустя 44 года Джо Хилл заявил о том, что эта таинственная жертва появляется в эпизоде культового фильма ужасов «Челюсти», который вышел на экран в 1975 году. На 54-й минуте фильма слева от камеры появляется женщина с голубым платком на голове, в которой он и узнал ее.

Дальнейшее уточнение обстоятельств показало, что съемки этой сцены проходили летом 1974 года как раз в окрестностях Провинстауна, где потом и было найдено тело. Джо Хилл выразил мнение, что женщину потому и не узнали, что она была приезжая, а точнее приглашенная для участия в массовой сцене.

Тот факт, что лицо жертвы было увековечено в фильме ужасов непосредственно перед смертью, показался многим мистическим. Но станут ли стражи порядка продолжать расследование почти вековой давности, осталось большим вопросом. Если только из чистого любопытства.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:00
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