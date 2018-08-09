Жертву загадочного убийства 1974 года нашли в эпизоде фильма «Челюсти»
Жертву загадочного убийства 1974 года случайно обнаружили в кадрах фильма «Челюсти». Открытие сделал не кто иной, как сын гениального «мастера ужасов» Стивена Кинга, Джо Хилл.
До сих пор остается тайной, кто и по какой причине жестоко расправился с женщиной, чье тело было обнаружено летом 1974 года возле города Провинстауна (Массачусетс, США). Незнакомке было от 30 до 40 лет и это единственно, что известно о ней.
И вот спустя 44 года Джо Хилл заявил о том, что эта таинственная жертва появляется в эпизоде культового фильма ужасов «Челюсти», который вышел на экран в 1975 году. На 54-й минуте фильма слева от камеры появляется женщина с голубым платком на голове, в которой он и узнал ее.
Дальнейшее уточнение обстоятельств показало, что съемки этой сцены проходили летом 1974 года как раз в окрестностях Провинстауна, где потом и было найдено тело. Джо Хилл выразил мнение, что женщину потому и не узнали, что она была приезжая, а точнее приглашенная для участия в массовой сцене.
Тот факт, что лицо жертвы было увековечено в фильме ужасов непосредственно перед смертью, показался многим мистическим. Но станут ли стражи порядка продолжать расследование почти вековой давности, осталось большим вопросом. Если только из чистого любопытства.
До сих пор остается тайной, кто и по какой причине жестоко расправился с женщиной, чье тело было обнаружено летом 1974 года возле города Провинстауна (Массачусетс, США). Незнакомке было от 30 до 40 лет и это единственно, что известно о ней.
И вот спустя 44 года Джо Хилл заявил о том, что эта таинственная жертва появляется в эпизоде культового фильма ужасов «Челюсти», который вышел на экран в 1975 году. На 54-й минуте фильма слева от камеры появляется женщина с голубым платком на голове, в которой он и узнал ее.
Дальнейшее уточнение обстоятельств показало, что съемки этой сцены проходили летом 1974 года как раз в окрестностях Провинстауна, где потом и было найдено тело. Джо Хилл выразил мнение, что женщину потому и не узнали, что она была приезжая, а точнее приглашенная для участия в массовой сцене.
Тот факт, что лицо жертвы было увековечено в фильме ужасов непосредственно перед смертью, показался многим мистическим. Но станут ли стражи порядка продолжать расследование почти вековой давности, осталось большим вопросом. Если только из чистого любопытства.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:00