Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести
Обнажённая Екатерина Варнава посетовала на собственную неуклюжесть. Накануне шоу-вумен опубликовала фотографию с нестандартной причёской, которая понравилась подписчикам.
На опубликованных снимках звезда позирует по грудь голой. На самих фотографиях Варна не стала акцентировать внимание, рассказав поклонникам о том, какая она неуклюжая. При этом она призывает отозваться всех, кто имеет аналогичную проблему.
Подписчики телеведущей поспешили успокоить её, сообщив в комментариях о том, что она не одинока в данной ситуации, поскольку «некультяпостью» страдают большое количество людей. Многочисленные фанаты принялись по очереди рассказывать о своих недостатках. Однако некоторые поклонники Екатерины обратили внимание на её причёску, отметив, что она ей очень идёт.
На опубликованных снимках звезда позирует по грудь голой. На самих фотографиях Варна не стала акцентировать внимание, рассказав поклонникам о том, какая она неуклюжая. При этом она призывает отозваться всех, кто имеет аналогичную проблему.
Подписчики телеведущей поспешили успокоить её, сообщив в комментариях о том, что она не одинока в данной ситуации, поскольку «некультяпостью» страдают большое количество людей. Многочисленные фанаты принялись по очереди рассказывать о своих недостатках. Однако некоторые поклонники Екатерины обратили внимание на её причёску, отметив, что она ей очень идёт.