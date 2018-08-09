Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 9 Авг 2018 в 3:22 PDT

На опубликованных снимках звезда позирует по грудь голой. На самих фотографиях Варна не стала акцентировать внимание, рассказав поклонникам о том, какая она неуклюжая. При этом она призывает отозваться всех, кто имеет аналогичную проблему.Подписчики телеведущей поспешили успокоить её, сообщив в комментариях о том, что она не одинока в данной ситуации, поскольку «некультяпостью» страдают большое количество людей. Многочисленные фанаты принялись по очереди рассказывать о своих недостатках. Однако некоторые поклонники Екатерины обратили внимание на её причёску, отметив, что она ей очень идёт.