Егор Крид хочет остаться жить в Италии

На снимке Егор Крид запечатлен сидящим на роскошной яхте на заднем фоне видны горы и розоватый закат. Фотография сделана на фешенебельном курорте на севере Сардинии, а именно в Порто-Черво. В подписи к снимку исполнитель написал, что хотел бы выкинуть телефон и остаться в Италии. Однако он тут же пояснил, что пока для него это всего лишь мечты, и основная миссия, с которой Егор прибыл в это чудное место – это выступление в одном из местных клубов.Обеспокоенные преданные поклонники Крида попросили своего любимого исполнителя непременно возвратиться в Российскую Федерацию, где его очень любят и с нетерпением ждут новых концертов.Хейтеры также не упустили возможности прокомментировать пост исполнителя. Недоброжелатели начали писать, что Егор просто старается всеми способами привлечь к себе внимание, поскольку по другому о нем никто и не вспоминает. Но фанаты стали на защиту Крида.