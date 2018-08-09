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Егор Крид хочет остаться жить в Италии

Популярный певец Егор Крид порадовал своих преданных поклонников новой фотографией, которую выложил в социальной сети Instagram. Но вот подпись к снимку заставила поволноваться фанатов знаменитости, ведь он написал, что хочет остаться жить в Италии.

Егор Крид хочет остаться жить в Италии


На снимке Егор Крид запечатлен сидящим на роскошной яхте на заднем фоне видны горы и розоватый закат. Фотография сделана на фешенебельном курорте на севере Сардинии, а именно в Порто-Черво. В подписи к снимку исполнитель написал, что хотел бы выкинуть телефон и остаться в Италии. Однако он тут же пояснил, что пока для него это всего лишь мечты, и основная миссия, с которой Егор прибыл в это чудное место – это выступление в одном из местных клубов.

Обеспокоенные преданные поклонники Крида попросили своего любимого исполнителя непременно возвратиться в Российскую Федерацию, где его очень любят и с нетерпением ждут новых концертов.

Егор Крид хочет остаться жить в Италии


Хейтеры также не упустили возможности прокомментировать пост исполнителя. Недоброжелатели начали писать, что Егор просто старается всеми способами привлечь к себе внимание, поскольку по другому о нем никто и не вспоминает. Но фанаты стали на защиту Крида.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:40
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