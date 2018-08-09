Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить» платье от Ольги Бузовой

Напомним, что в последнее время фэшн-бизнес знаменитости все чаще обвиняют в низком качестве тканей, а также в перепродаже дешевых моделей, слегка перешитых на подмосковных фабриках.Ольга Рапунцель поделилась со своей Instagram-аудиторией планами относительно семейной фотосессии. Рапа пообещала, что вскоре поклонники смогут увидеть фото, где будут запечатлены она сама, ее супруг Дмитрий Дмитренко и малышка Василиса в новых образах.Однако за всем этим, пользователи увидели попытку повторить образ Бузовой, а заодно прорекламировать бежевое платье с рюшем от бренда Olga Buzova Design.При этом подписчики отмечают, что за попытку впарить фанатам это платье Рапа получила приличный гонорар.