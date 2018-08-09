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Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить» платье от Ольги Бузовой

Пользователи обвиняют участницу «Дом-2» Ольгу Рапунцель в попытке продать своим фанатам одежду от Ольги Бузовой.

Напомним, что в последнее время фэшн-бизнес знаменитости все чаще обвиняют в низком качестве тканей, а также в перепродаже дешевых моделей, слегка перешитых на подмосковных фабриках.

Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить» платье от Ольги Бузовой

Ольга Рапунцель поделилась со своей Instagram-аудиторией планами относительно семейной фотосессии. Рапа пообещала, что вскоре поклонники смогут увидеть фото, где будут запечатлены она сама, ее супруг Дмитрий Дмитренко и малышка Василиса в новых образах.

Однако за всем этим, пользователи увидели попытку повторить образ Бузовой, а заодно прорекламировать бежевое платье с рюшем от бренда Olga Buzova Design.

Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить» платье от Ольги Бузовой

При этом подписчики отмечают, что за попытку впарить фанатам это платье Рапа получила приличный гонорар.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:14
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