Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить» платье от Ольги Бузовой
Пользователи обвиняют участницу «Дом-2» Ольгу Рапунцель в попытке продать своим фанатам одежду от Ольги Бузовой.
Напомним, что в последнее время фэшн-бизнес знаменитости все чаще обвиняют в низком качестве тканей, а также в перепродаже дешевых моделей, слегка перешитых на подмосковных фабриках.
Ольга Рапунцель поделилась со своей Instagram-аудиторией планами относительно семейной фотосессии. Рапа пообещала, что вскоре поклонники смогут увидеть фото, где будут запечатлены она сама, ее супруг Дмитрий Дмитренко и малышка Василиса в новых образах.
Однако за всем этим, пользователи увидели попытку повторить образ Бузовой, а заодно прорекламировать бежевое платье с рюшем от бренда Olga Buzova Design.
При этом подписчики отмечают, что за попытку впарить фанатам это платье Рапа получила приличный гонорар.
Напомним, что в последнее время фэшн-бизнес знаменитости все чаще обвиняют в низком качестве тканей, а также в перепродаже дешевых моделей, слегка перешитых на подмосковных фабриках.
Ольга Рапунцель поделилась со своей Instagram-аудиторией планами относительно семейной фотосессии. Рапа пообещала, что вскоре поклонники смогут увидеть фото, где будут запечатлены она сама, ее супруг Дмитрий Дмитренко и малышка Василиса в новых образах.
Однако за всем этим, пользователи увидели попытку повторить образ Бузовой, а заодно прорекламировать бежевое платье с рюшем от бренда Olga Buzova Design.
При этом подписчики отмечают, что за попытку впарить фанатам это платье Рапа получила приличный гонорар.