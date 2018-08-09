СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской границе

Российские СМИ накануне сообщили, что сотрудники украинского пограничного контроля задержали Меладзе на границе с Венгрией. Согласно обнародованной информации, данный инцидент произошёл в Закарпатской области 6 августа, когда пограничники обнаружили, что у композитора якобы подделаны документы. Некоторые издания утверждают, что из-за обнаружения мошенничества с документами знаменитость не сможет посещать страны, входящие в Евросоюз до 2020 года.Официальный пресс-секретарь Константина Меладзе Анастасия Драпенко опровергла подобные сведения, сообщив, что в настоящее время музыкант работает в студии звукозаписи. При этом Драпенко подчеркнула, что в Венгрии композитор в указанное время не бывал.