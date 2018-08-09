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СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской границе

Константина Меладзе задержали на украинской границе. Как выяснилось, у композитора были обнаружены проблемы с загранпаспортом.

СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской границе


Российские СМИ накануне сообщили, что сотрудники украинского пограничного контроля задержали Меладзе на границе с Венгрией. Согласно обнародованной информации, данный инцидент произошёл в Закарпатской области 6 августа, когда пограничники обнаружили, что у композитора якобы подделаны документы. Некоторые издания утверждают, что из-за обнаружения мошенничества с документами знаменитость не сможет посещать страны, входящие в Евросоюз до 2020 года.

Официальный пресс-секретарь Константина Меладзе Анастасия Драпенко опровергла подобные сведения, сообщив, что в настоящее время музыкант работает в студии звукозаписи. При этом Драпенко подчеркнула, что в Венгрии композитор в указанное время не бывал.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:03
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