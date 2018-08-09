Иван Барзиков уже год встречается с попрощайкой у метро

«Она стояла у метро, просила деньги. Я оказался тем щедрым человеком, который дал ей их. Она сказала, что мы еще встретимся, начала преследовать меня. Вот как-то все и завязалось, мы уже год встречаемся», - признался он.

«Она всегда ждет меня дома, пока я гуляю. У нас с ней свободные отношения. О свадьбе и детях пока рано мне думать, когда постарше буду, тогда и буду планировать. У меня всегда короткие и серьезные отношения, обязательства только портят мне жизнь», - заявил он.

Но для многих подписчиков молодого человека такое поведение кажется странным, поскольку некоторое время назад он рассказывал, что находится в отношениях. Поэтому журналисты «Дома-2» решили выяснить, в чем же дело.Так, в своем интервью Ваня рассказал, что его сердце действительно занято и даже поведал историю знакомства со своей девушкой.Стоит отметить, что Барзиков никогда не стремился к серьезности в отношениях. Во всяком случае, в этом уверенны его подписчики, которые постоянно читают новости о его разгульной жизни.Сам парень предпочел отшутиться на эту тему, сообщив, что находится в таком возрасте, когда самое время заниматься поиском девушек на одну ночь, и наличие возлюбленной его нисколько не смущает.Также Иван снова отметил, что в периметр в статусе участника больше не придет, но если ему вдруг предложат должность ведущего с окладом 300 тысяч рублей в месяц, тогда он обещает рассмотреть вариант возвращения на «Дом-2».