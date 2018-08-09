АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Диетологи опровергли несколько популярных мифов о здоровом питании

Сразу несколько популярных мифов о здоровом питании были опровергнуты диетологами из Политехнического университета Вирджинии (США).

Диетологи опровергли несколько популярных мифов о здоровом питании


Эксперты заявили, что полный отказ от спиртного может быть вреден. А регулярное употребление в скромных дозах красного вина позволяет активизировать когнитивные функции мозга и даже замедлить старение. Этот благотворный эффект обусловлен наличием в винограде темных сортов ресвератрола, который защищает мозг от нейронной деградации.

Пиво в небольших количествах также пойдет на пользу, поскольку оно способствует нормализации уровня холестерина в крови и снижает риск болезней сердца.

Другим распространенным советом является употребление овощей и фруктов, желательно свежих. В большинстве случаев эта рекомендация верна, но только не зимой. В это время замороженные фрукты и овощи имеют в своем составе больше витаминов и полезных веществ, ем те «нахимиченные» продукт, которые лежат на полках магазинов.

Диетологи опровергли несколько популярных мифов о здоровом питании

Также была опровергнута польза свежевыжатых соков. Оказалось, такой напиток можно без вреда употреблять в небольших порциях только после приема пищи, чтобы не навредить желудку.

Другой миф касается пищи с высоким содержанием жиров, от которой многие спешили отказаться. Но актуальные исследования показали, что продукт с природным содержанием жиров способствуют нормализации сердечно-сосудистой системы. Преимущественно речь идет о молочных продуктах, но даже сало может похвастаться определенной пользой для организма.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским
Диетологи опровергли несколько популярных мифов о
Названы самые популярные автомобильные бренды с
Геохимики определили причины возникновения
Ученые впервые нашли камень старше Земли
Ученые указали на влияние покроя мужского белья
СМИ: Константина Меладзе задержали на украинской
Анна Бузова открыла собственный магазин обуви в
Самый быстрый Porsche Cayman GT4 превратили в
Дарья Пынзарь боится водить машину
Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей
Ferrari готовит новый суперкар F176
Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил о желании
Анастасия Задорожная посетила пластического
Жена Игоря Акинфеева покорила Instagram своей
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется
По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам
Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи
Старые запчасти могут разрешить использовать при
BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020
Дима Билан похвастался фанатам необычным
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария
Очки дополнительной реальности от Magic Leap
После косметологических процедур Александра Черно
Асмус и Харламов отдыхают в компании Преснякова и
Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом
В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей
Егор Крид хочет остаться жить в Италии
Apple Watch Series 3 поступили в продажу по
Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали
Просмотреть все новости