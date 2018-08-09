Диетологи опровергли несколько популярных мифов о здоровом питании

Эксперты заявили, что полный отказ от спиртного может быть вреден. А регулярное употребление в скромных дозах красного вина позволяет активизировать когнитивные функции мозга и даже замедлить старение. Этот благотворный эффект обусловлен наличием в винограде темных сортов ресвератрола, который защищает мозг от нейронной деградации.Пиво в небольших количествах также пойдет на пользу, поскольку оно способствует нормализации уровня холестерина в крови и снижает риск болезней сердца.Другим распространенным советом является употребление овощей и фруктов, желательно свежих. В большинстве случаев эта рекомендация верна, но только не зимой. В это время замороженные фрукты и овощи имеют в своем составе больше витаминов и полезных веществ, ем те «нахимиченные» продукт, которые лежат на полках магазинов.Также была опровергнута польза свежевыжатых соков. Оказалось, такой напиток можно без вреда употреблять в небольших порциях только после приема пищи, чтобы не навредить желудку.Другой миф касается пищи с высоким содержанием жиров, от которой многие спешили отказаться. Но актуальные исследования показали, что продукт с природным содержанием жиров способствуют нормализации сердечно-сосудистой системы. Преимущественно речь идет о молочных продуктах, но даже сало может похвастаться определенной пользой для организма.