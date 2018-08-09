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Дмитрий Дмитренко не понимает, как раньше он мог поднимать руку на свою жену

Участники телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель 1 апреля впервые стали родителями, и с тех пор их жизнь кардинально изменилась. По словам супругов, малышка внесла в их серые будни много любви и осознание того, что до ее появления на свет они вели себя неправильно по отношению друг к другу.

Так, в своем недавнем интервью молодой отец заявил, что с рождением дочки его мир перевернулся на 180 градусов. Сейчас, глядя на нее и свою жену, он не понимает, как мог нелестно высказываться в адрес Оли и вообще поднимать на нее руку.

Дмитрий Дмитренко не понимает, как раньше он мог поднимать руку на свою жену

«Я понимаю, что когда-то у моей дочки будет парень. Если он будет так себя вести, я буду рвать и метать, чтобы с ней рядом не было такого мужчины…», - заявил Дима.

По его словам, именно Василиса сплотила их с супругой настолько, что только с ней они стали настоящей полноценной семьей, стремящейся к совместному счастливому будущему.

Дмитрий Дмитренко не понимает, как раньше он мог поднимать руку на свою жену

Он не отрицает, что между ним и Олей иногда случаются ссоры, однако именно в них рождается истина. Если раньше они с женой сидели в одной лодке, но гребли в разные стороны, то сейчас они вместе стремятся к одной цели.

«Раньше было недопонимание между нами, но после рождения Василисы мы стали слышать друг друга и понимать. Наши с Олей отношения стали очень теплыми!», - заявил Дмитренко.

Дмитрий Дмитренко не понимает, как раньше он мог поднимать руку на свою жену

Также глава семейства затронул тему того, на кого все-таки похожа его маленькая дочь. Он уверен, что Василиса – его копия, но от мамы ей тоже много чего досталось, к примеру, глаза.

Сейчас супруги Дмитренко проходят настоящую проверку на выносливость – у девочки начали прорезаться зубки, а потому она постоянно капризничает. Но родители пока справляются с этим.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:31
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