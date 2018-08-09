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Ученые впервые нашли камень старше Земли

Впервые в истории науки ученым удалось найти фрагмент горной породы, по возрасту превосходящий Землю. Детальный анализ обнаруженного камня показал, что это – часть рухнувшего на планету метеорита.

Ученые впервые нашли камень старше Земли

Камень, о котором пойдет речь, был обнаружен в 2016 году африканскими кочевниками в пустыне Сахара. Когда этот артефакт попал в руки экспертов NASA, он был зарегистрирован в каталогах под «именем» NWA 11119. Дальнейшие исследования позволили определить возраст находки и удивиться от полученных результатов.

Было установлено, что NWA 11119 образовался более 4,6 миллиарда лет назад, когда только начиналось формирование Солнечной системы и Земли. Этот камень имеет вулканическое происхождение, может похвастаться необычно светлым оттенком, а также наличием в своем составе до 30% тридимита. Этот минерал придает космическому «булыжнику» особо привлекательный вид за счет полупрозрачных сверкающих вкраплений зеленого цвета.



Американские ученые надеются, что дальнейшее изучение подобных артефактов позволит приблизиться к пониманию процессов по развитию Вселенной.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:10
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