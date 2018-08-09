Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей беременности
Екатерина Вилкова вместе с мужем и детьми отдыхает на море. Хотя актриса не сообщала, где именно она проводит свой отпуск, фанаты догадались о том, что семья улетела в Хорватию.
Накануне звезда опубликовала фотографию, на которой фанаты рассмотрели «беременный» живот. На снимке Екатерина позирует в длинной свободной рубашке, однако тень от солнца обозначила изменения в её фигуре. Актриса прокомментировала свою «беременность» так: «Это ложное фотопузо!».
Несмотря на все отрицания, слухи о том, что Вилкова ждёт третьего ребёнка, стремительно нарастают. Теперь фанаты гадают, действительно ли это неудачно упала тень, или же знаменитость по традиции скрывает, что станет мамой в третий раз.
Накануне звезда опубликовала фотографию, на которой фанаты рассмотрели «беременный» живот. На снимке Екатерина позирует в длинной свободной рубашке, однако тень от солнца обозначила изменения в её фигуре. Актриса прокомментировала свою «беременность» так: «Это ложное фотопузо!».
Несмотря на все отрицания, слухи о том, что Вилкова ждёт третьего ребёнка, стремительно нарастают. Теперь фанаты гадают, действительно ли это неудачно упала тень, или же знаменитость по традиции скрывает, что станет мамой в третий раз.