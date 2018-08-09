Екатерина Вилкова спровоцировала слухи о третьей беременности

Публикация от Ekaterina Vilkova (@oldkavilochka) 8 Авг 2018 в 8:52 PDT

Накануне звезда опубликовала фотографию, на которой фанаты рассмотрели «беременный» живот. На снимке Екатерина позирует в длинной свободной рубашке, однако тень от солнца обозначила изменения в её фигуре. Актриса прокомментировала свою «беременность» так: «Это ложное фотопузо!».Несмотря на все отрицания, слухи о том, что Вилкова ждёт третьего ребёнка, стремительно нарастают. Теперь фанаты гадают, действительно ли это неудачно упала тень, или же знаменитость по традиции скрывает, что станет мамой в третий раз.