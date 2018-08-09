Анастасия Задорожная посетила пластического хирурга и отказалась от пластики груди
Актриса Анастасия Задорожная рассказала про посещение пластического хирурга, создав настоящую интригу для своих поклонников. Но потом оказалось, что звезда отказалась от всяких операций, включая процедуру по увеличению груди.
В последнее время Анастасия Задорожная все чаще заставляет своих фанатов переживать и волноваться. Дело в том, что во время фестиваля «Жара» в Баку она повредила ногу из-за неудобных высоких шпилек.
По приезду в Москву она продолжила медобследование и неожиданно для всех решила посетить также и пластического хирурга. Размышляя о некоторых поправках на лице, девушка выслушала и ряд других советов по поводу улучшения своей внешности.
Например, специалист предлагал ей сделать пластику груди, пройти процедуру липосакции и ряд других пластических мероприятий. Но в конечном итоге все эти «усовершенствования» вызвали у Задорожней опасение и даже страх. И она передумала.
Сейчас Анастасия Задорожная пользуется собственным способом ухода за кожей лица, основанной на регулярном увлажнении. Она пользуется дорогими масками и кремами, регулярно меняя производителей, чтобы кожа не привыкала и постоянно была в тонусе.
В последнее время Анастасия Задорожная все чаще заставляет своих фанатов переживать и волноваться. Дело в том, что во время фестиваля «Жара» в Баку она повредила ногу из-за неудобных высоких шпилек.
По приезду в Москву она продолжила медобследование и неожиданно для всех решила посетить также и пластического хирурга. Размышляя о некоторых поправках на лице, девушка выслушала и ряд других советов по поводу улучшения своей внешности.
Например, специалист предлагал ей сделать пластику груди, пройти процедуру липосакции и ряд других пластических мероприятий. Но в конечном итоге все эти «усовершенствования» вызвали у Задорожней опасение и даже страх. И она передумала.
Сейчас Анастасия Задорожная пользуется собственным способом ухода за кожей лица, основанной на регулярном увлажнении. Она пользуется дорогими масками и кремами, регулярно меняя производителей, чтобы кожа не привыкала и постоянно была в тонусе.