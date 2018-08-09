Анастасия Задорожная посетила пластического хирурга и отказалась от пластики груди

В последнее время Анастасия Задорожная все чаще заставляет своих фанатов переживать и волноваться. Дело в том, что во время фестиваля «Жара» в Баку она повредила ногу из-за неудобных высоких шпилек.По приезду в Москву она продолжила медобследование и неожиданно для всех решила посетить также и пластического хирурга. Размышляя о некоторых поправках на лице, девушка выслушала и ряд других советов по поводу улучшения своей внешности.Например, специалист предлагал ей сделать пластику груди, пройти процедуру липосакции и ряд других пластических мероприятий. Но в конечном итоге все эти «усовершенствования» вызвали у Задорожней опасение и даже страх. И она передумала.Сейчас Анастасия Задорожная пользуется собственным способом ухода за кожей лица, основанной на регулярном увлажнении. Она пользуется дорогими масками и кремами, регулярно меняя производителей, чтобы кожа не привыкала и постоянно была в тонусе.