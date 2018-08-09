Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина впала в кому

О состоянии артистки рассказала её подруга Елена Ксенофонтова. После операции, на протяжении трёх дней Мария не может прийти в себя, так как у неё отказали лёгкие, сердце и почки. Медики даже ставили вопрос о том, чтобы отключать её от аппарата жизнеобеспечения, но сегодня с утра врачи зафиксировали положительную динамику, подающую надежду на то, что она сможет выйти из критического состояния.Елена Ксенофонтова помогает семье подруги пережить непростой период в их жизни, она верит, что 32-летняя артистка сможет преодолеть болезнь и вернуться к прежнему образу жизни. Сейчас Мария Симдянкина находится в больнице под наблюдением медиков, но их прогнозы пока неутешительны.