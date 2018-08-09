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Очки дополнительной реальности от Magic Leap поступили в продажу за $2 295

Очки компании Magic Leap начали продавать в Соединённых Штатах. К разработке этой гарнитуры приступили семь лет назад.

Очки дополнительной реальности от Magic Leap поступили в продажу за $2 295


Magic Leap One Creator Edition наделили процессором NVIDIA Tegra X2. Объём оперативной памяти составляет 8 Гб. Постоянная память достигает 128 Гб. В устройстве имеют место внутренние динамики, микрофон, два стереоэкрана, возможность подключения Wi-Fi, Bluetooth. Гарнитура работает на основе операционной системы Lumin OS. В ней имеется ряд установленных приложений, в число которых входит демо-версия игрушки Dr. Grordbort’s, браузер и программа для размещения различных предметов в трехмерном пространстве.

На сегодняшний день гарнитуру виртуальной реальности компании Magic Leap приобрести пока могут только жители ряда городов Соединённых Штатов за 2295 долларов. Пока неизвестно будут ли реализовывать устройство в прочих государствах.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:20
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