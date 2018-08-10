Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль

Правители мира веками пытались найти следы наследия неизвестного народа, но все их попытки заканчивались провалом. Люди считали это место легендой, пока швейцарский путешественник не обнаружил город в 1812 году. Никто не знает, кто был строителями памятника истории, от которого сейчас остались лишь руины, но историки предполагают, что это были кочевники, пришедшие на земли страны до рождения Христа.Также они не знают о корнях набатейцев, которые могли быть потомками наследника Авраама Измаила или относиться к потерянному колену израильтян. Также есть версия об особой касте посвященных, но в реальности люди выживали благодаря нападениям на караваны купцов. Это воинственное племя, пришедшее из пустыни, наводило ужас на странников и торговцев, после чего стало контролировать огромную территорию, куда кроме Иордании входили Сирия и Израиль.Вся добыча хранилась в долине, окруженной со всех сторон горами. Законы запрещали членам племени быть строителями, но они нашли выход из создавшейся ситуации, став заменять деревянные дома каменными аналогами. Вот так возник город, куда стали приходить лица из других стран, желающие улучшить условия жизни. После таких перемен набатейцы решили отказаться от грабежей и занялись торговлей, сделав Петру уголком, где путешественники могли не только отдохнуть, но и сдать свои товары жителям, чтобы избежать опасностей во время перехода по пустыне.Древний мегаполис имел свои монеты и процветал, вызывая соблазн о римлян, желавших захватить этот оазис дохода. Легионеры месяцами вели осады, но не могли преодолеть неприступные городские стены, после чего решили перекрыть водопровод. Измученные жаждой жители сдались на милость победителей, а дальше столица стала частью империи, но не прекратила заниматься прежним делом.С 4 века нашей эры она почти не была видна на фоне Византии и стала только частью древней истории. Арабы после прихода увидели мертвые улицы легенды Востока, подумав о страшной эпидемии, погубившей все население Петры. Они не стали задерживаться в столь опасном месте, а также не собирались искать ценные артефакты, оставшиеся без присмотра на долгие века. Иоганн Людвиг Буркхард совершал путешествие по ближайшим странам, занимаясь научными исследованиями.Швейцарец специально называл себя купцом, чтобы не привлекать внимания со стороны властей, после чего вместе с бедуином оказался в горном ущелье, которое сужалось во время похода. Внезапно перед глазами пораженного ученого возник удивительный храм из розового камня, переливающийся под лучами солнца, за которым виднелись другие здания. Испуганный проводник подумал, что в его спутника вселился шайтан, потому что человек стал прыгать от радости, крича непонятные слова.После внезапного открытия в город быстро стали прибывать археологи и грабители, работавшие по соседству со светилами науки. Они выкапывали из скалы дома вместе с гробницами и каналами, но процесс растянулся на два столетия, открыв людям лишь малую часть несметных богатств исчезнувшего народа.Город протянулся на несколько километров, но прежде всего внимание ученых привлекла центральная улица с колоннадой, где особо выделяется храм на фоне триумфальной арки. Кроме того, в Петре был построен театр в скале, где могли поместиться 3000 людей, а рядом находится монастырь Эль – Дейр, расположенный на вершине скалы. Здание имеет 45-метровую высоту и сохранило кресты христианских монахов, но потом оно стало собственностью мусульман. Отсюда открывается великолепный вид на Джебел-Харун, где возведена белая мечеть возле захоронения брата Моисея Аарона.Именно в этом месте пророк ударил посохом по скале, чтобы напоить свой народ во время странствий по пустыне, а также в ней покоятся его мощи. Некоторые эксперты называют город большим некрополем из-за обилия гробниц. Набатеи были отличными инженерами, построившими 200 резервуаров для воды вместе с дамбами. Также запасы всегда поступали к ним через каньон Сик, где сохранился акведук с каменными мостами. Желоба отделяли питьевой аналог от жидкости для хозяйственных нужд, обеспечивая ресурсом 30000 человек.Крестоносцы искали в этом месте главную святыню христиан, а также были не прочь захватить золото и драгоценности, спрятанные в глубоких пещерах. Специалисты осматривают каждый уголок подземелий, где могут быть закопаны уникальные артефакты античного мира. Некоторые особы считают, что сюда была перевезена Александрийская библиотека, которая до сих пор осталась целой в недрах земли.Бедуины любили стрелять из ружей по фасаду здания, украшенному большим каменным горшком, веря, что в нем могут находиться сокровища. К сожалению, только 15% территории были изучены учеными после раскопки построек, находящихся на небольшой глубине в грунте, но главные тайны Петра пока не спешит открывать потомкам.