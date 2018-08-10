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“Черная пасть” Мангышлака: Впадина Карагие является зоной повышенной активности НЛО

Многие исследователи считают впадину впадина Карагие самой аномальной зоной Средней Азии, потому что не могут объяснить происходящие здесь события. Зона повышенной активности НЛО становится испытанием для людей, желающих своими глазами увидеть ее изюминки.

“Черная пасть” Мангышлака: Впадина Карагие является зоной повышенной активности НЛО


Гигантская впадина с асимметричными склонами протянулась на 10- километровую ширину, но свидетели события часто замечали над ней внеземные корабли пришельцев, имеющие форму красных сфер. Впервые с ними столкнулся в конце 70-х годов инженер Рожковский, обративший внимание на странный объект, несущийся по небу на большой скорости. Мужчина подумал о падении метеорита, но тщетно ждал, когда будут слышны звуки взрыва.

Только сгустившаяся темнота напоминала о визите неизвестной науке технологии, но эти события только подтолкнули любителей мистики к путешествиям в эту часть Казахстана. Сам полуостров тоже заслуживает внимания, потому что славится разнообразием флоры и фауны. Конечно, туристы не в восторге от вида скорпиона или змеи, но жители песков предпочитают держаться от них подальше, и кусают только в случае нарушенного покоя.

“Черная пасть” Мангышлака: Впадина Карагие является зоной повышенной активности НЛО


Ученые предполагают, что “Черная пасть” образовалась после выщелачивания соленых пород и других природных процессов, ставших причиной возникновения трещин в известняке и доломитах. После разрушения гор стали появляться попасти с пещерами в стенах, а подземные воды до сих пор продолжают свою работу. Потому здесь есть много опасных мест, где можно просто провалиться под землю. В древности территорию суши покрывало озеро, а ныне Мангышлак стал генератором сформированных дождевых облаков.

Сначала гости долго едут по равнине, где всегда дует сильный ветер, после чего делают привал. Многие лица начинают ощущать необычное воодушевление во время приближения к впадине или впадают в депрессию, желая быстрее вернуться назад. В древности тут проходил Великий шелковый путь и 600 некрополей были обнаружены археологами, вот только аномальная зона не желает раскрывать свои секреты людям.

“Черная пасть” Мангышлака: Впадина Карагие является зоной повышенной активности НЛО


Группа студентов из Петербурга решила провести здесь несколько дней, чтобы лично проверить информацию о необычных свойствах этого уголка страны. Сначала ребята хотели разбить лагерь возле пересыхающего водоема, но старожилы предупредили их об опасности, так как многие люди погибали в этом месте из-за мягкого грунта, провалившись в недра земли. Палатки были поставлены возле родника Прохладный, где солоноватая вода была пригодна для питья. Ночью дежурные внимательно следили за небом, надеясь увидеть приближение НЛО, но им не удалось зафиксировать аппараты гуманоидов.

После этого многие члены экспедиции стали говорить об атомном реакторе в Актау, интересующем внеземных существ, но эта гипотеза потом была опровергнута, потому что объект открылся в 1973 г, а первые корабли пришельцев были замечены над Карагие через 6 лет. Но исследователи убедились, что информация про них не является выдумкой, потому что сами стали испытывать внезапную слабость и страдать от головной боли. Другие путешественники тоже побывали в аналогичной ситуации, потому что это место проверяет землян на прочность и только самые выносливые особы могут остаться на его территории.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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