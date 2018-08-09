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Новости «Дома-2»: «Яндекс-навигатор» теперь говорит голосом Ольги Бузовой; Саша Шева сделала пластическую операцию

Стали известны последние новости и слухи из жизни знаменитостей реалити-шоу «Дом-2» на сегодня.

Новости «Дома-2»: «Яндекс-навигатор» теперь говорит голосом Ольги Бузовой; Саша Шева сделала пластическую операцию

По словам Ольги Бузовой, теперь в Яндексе есть навигатор, который разговаривает ее голосом. Если следовать указаниям теледивы, можно точно приехать в пункт своего назначения.

По словам Ирины Михайловны Донцовой, накануне состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова.

Появилась информация, что Саша Шева сделала пластическую операцию. Девушке удалили комки Биша. Операция обошлась Александре в 50 тысяч рублей. Однако это лишь начало, и в ближайшее время она планирует снова лечь на хирургический стол, чтобы уменьшить губы.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:32
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