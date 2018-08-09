Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется на жестокость второго мужа

Откровения певицы прозвучали в беседе с журналистами «Каравана историй».Ксения Новикова рассказала о том, как тяжело ей было отдыхать вместе с Алексеем в Турции. Своего родного сына он прощал за все, зато детям Ксении доставалось за самые незначительные проступки.Другой случай произошел уже дома. Вернувшись с работы, Ксения Новикова застала сына Мирона в слезах. Алексей обвинил ребенка в грубости и наглости, а спустя время домработница призналась, что мальчик был ни в чем не виноват.А когда Ксения оказалась в больнице и попросила купить сыновьям фруктов, он ответил, что дома все есть. Но потом оказалось, что это неправда.Ухудшение отношений Ксения Новикова заметила сразу после того, как покинула группу «Блестящие». А спустя время и вовсе узнала, что Алексей изменяет ей с другой женщиной.Ксения Новикова до 2011 года находилась в гражданском браке с Андреем Середой, от которого родила дух сыновей Богдана и Мирона. Осенью 2015 года она вступила в брак с предпринимателем Алексеем Сорокиным, но и здесь ее ожидало разочарование.