АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется на жестокость второго мужа

Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется на жестокость второго мужа Алексея. По ее словам, он просто издевался над ее сыновьями от предыдущего брака.

Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется на жестокость второго мужа

Откровения певицы прозвучали в беседе с журналистами «Каравана историй».

Ксения Новикова рассказала о том, как тяжело ей было отдыхать вместе с Алексеем в Турции. Своего родного сына он прощал за все, зато детям Ксении доставалось за самые незначительные проступки.

Другой случай произошел уже дома. Вернувшись с работы, Ксения Новикова застала сына Мирона в слезах. Алексей обвинил ребенка в грубости и наглости, а спустя время домработница призналась, что мальчик был ни в чем не виноват.

Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется на жестокость второго мужа

А когда Ксения оказалась в больнице и попросила купить сыновьям фруктов, он ответил, что дома все есть. Но потом оказалось, что это неправда.

Ухудшение отношений Ксения Новикова заметила сразу после того, как покинула группу «Блестящие». А спустя время и вовсе узнала, что Алексей изменяет ей с другой женщиной.

Ксения Новикова до 2011 года находилась в гражданском браке с Андреем Середой, от которого родила дух сыновей Богдана и Мирона. Осенью 2015 года она вступила в брак с предпринимателем Алексеем Сорокиным, но и здесь ее ожидало разочарование.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется
По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам
Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи
Старые запчасти могут разрешить использовать при
BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020
Дима Билан похвастался фанатам необычным
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария
Очки дополнительной реальности от Magic Leap
После косметологических процедур Александра Черно
Асмус и Харламов отдыхают в компании Преснякова и
Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом
В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей
Егор Крид хочет остаться жить в Италии
Apple Watch Series 3 поступили в продажу по
Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева
Новый кроссовер от Geely получил имя Binyue
Ученые рассматривают два пути заселения первыми
Oppo R15 Neo получил большой экран и емкий
Илья Яббаров окончательно испортил отношения с
Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева
Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны
В Таиланде нашли тело погибшего россиянина
Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное
Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два
Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки
Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить»
Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в
Анастасия Волочкова обиделась на своих
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за
Просмотреть все новости