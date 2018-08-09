Асмус и Харламов отдыхают в компании Преснякова и Подольской

Знаменитости хорошо провели время вместе. Свидетельством тому стал снимок, появившийся в Instagram Кристины Асмус. В кадр попала все: сама актриса, Гарик Харламов, Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская, судя по выражению лиц знаменитостей, все пребывали в хорошем настроении. Как отметила Кристина, в Москве такая встреча была бы практически нереальной, а вот на Сардинии ребятам удалось провести просто шикарный вечер.Аналогичным фото поделилась и супруга Преснякова-младшего. Геометка под снимком указывает, что знаменитости отдыхают на курорте Forte Village, который расположен в итальянской коммуне Санта-Маргерита-ди-Пула. Как написала исполнительница, с Асмус и Харламовым они с Владимиром гуляли до утра и говорили исключительно на серьезные темы.Подписчики порадовались за своих любимцев. Многие даже начали шутить, что на совместном фото их улыбающиеся лицах выражают «только серьезность», и не поверили, что с Гариком возможно обсуждать серьезные темы и не смеяться.