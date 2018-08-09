Влад Кадони был замечен в интимшопе в компании нескольких молодых парней

Однако, как и у всех медийных личностей у молодого человека есть не только армия поклонников, но и недоброжелателей, которые до сих пор обсуждают слухи прошлых лет о его нетрадиционной ориентации.Все дело в том, что Влад принципиально не афиширует свою личную жизнь, поскольку прекрасно знает, что как только он представит публике избранницу, ее тут же разберут по косточкам и завалят негативом.Тем не менее, имя дамы своего сердца он все же назвал. Ей оказалась Анна Девицкая, отношения с которой начались еще со времен его участия в шоу «Битва экстрасенсов». Девушка была главным продюсером, но ради Кадони отказалась от должности и теперь живет с ним.Но хейтеры никак не могут успокоиться, по их мнению, Девицкую ведущий телестройки привлек исключительно ради пиара, а на самом деле, его как интересовали мужчины, так и продолжают интересовать.А на днях в Сети появился ролик, который опубликовал продавец одного из московских сексшопов. Судя по кадрам, Влад с несколькими парнями внимательно изучал ассортимент заведения, а после с ними же ушел.Данное видео вызвало очень бурную реакцию в сети, а также споры среди пользователей. Одни уверяют, что Кадони всегда имел нетрадиционную ориентацию и ничего удивительного в этом нет. Другие же считают, что опубликованные кадры не являются доказательством того, что шоумен спит с мужчинами, а недобросовестного продавца и вовсе призывают наказать за столь низкий поступок.