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Беременная Алена Савкина окончательно рассталась с Ильей Яббаровым

Участники телепроекта «Дом-2» в скором времени станут родителями, вот только до сих пор ребята не могут уладить разногласия в своих отношениях. Алена Рапунцель регулярно ссорится с Ильей Яббаровым, но сейчас она окончательно решила, что у нее начинается новая жизнь.

Беременная Алена Савкина окончательно рассталась с Ильей Яббаровым

Жизнь Алены и Ильи похожа на мексиканский сериал, в котором бушуют нешуточные страсти. Возлюбленные, которые скоро станут родителями, никак не могут принять решение, быть им вместе или же разойтись.

21-летняя участница телестройки готова сама воспитывать будущего малыша, и уверена, что ребенок не станет преградой, чтобы найти более достойного избранника, чем Илья. Пара поставила точку в отношениях, а Алена уже готова к новой жизни, в которой намерена стать счастливее.

«Все осталось позади. Спасибо моей родной маме за то, что рядом. Знаю, что я нормальная девчонка и могу любить искренне и по-настоящему, а главное для меня – это верность. У меня есть сейчас мой смысл жизни, данный мне Богом. В общем, у меня все сейчас хорошо. Спасибо за это тем, кто рядом», – написала Рапунцель.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:19
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