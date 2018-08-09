Беременная Алена Савкина окончательно рассталась с Ильей Яббаровым

«Все осталось позади. Спасибо моей родной маме за то, что рядом. Знаю, что я нормальная девчонка и могу любить искренне и по-настоящему, а главное для меня – это верность. У меня есть сейчас мой смысл жизни, данный мне Богом. В общем, у меня все сейчас хорошо. Спасибо за это тем, кто рядом», – написала Рапунцель.

Жизнь Алены и Ильи похожа на мексиканский сериал, в котором бушуют нешуточные страсти. Возлюбленные, которые скоро станут родителями, никак не могут принять решение, быть им вместе или же разойтись.21-летняя участница телестройки готова сама воспитывать будущего малыша, и уверена, что ребенок не станет преградой, чтобы найти более достойного избранника, чем Илья. Пара поставила точку в отношениях, а Алена уже готова к новой жизни, в которой намерена стать счастливее.