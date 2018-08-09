АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей для двух заключенных

Двое подравшихся в петербургском СИЗО заключенных, получив различные травмы, были госпитализированы.

В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей для двух заключенных


По информации от УФСИН по Петербургу и региону, 8 августа двое сокамерников СИЗО в Горелово повздорили друг с другом. Ссора, вспыхнувшая на бытовой почве, вскоре переросла в драку, утихомирить которую удалось дежурному по этажу.

Во время драки «бойцы» нанесли друг другу травмы различной степени тяжести, так что для арестантов потребовалась госпитализация.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 17:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова жалуется
По мнению Иосифа Оганесяна, Илья Яббаров сам
Renault за 7 месяцев 2018 года увеличила продажи
Старые запчасти могут разрешить использовать при
BMW 3-й серии GT может исчезнуть с рынка в 2020
Дима Билан похвастался фанатам необычным
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария
Очки дополнительной реальности от Magic Leap
После косметологических процедур Александра Черно
Асмус и Харламов отдыхают в компании Преснякова и
Беременная Диана Крюгер вместе с Норманом Ридусом
В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей
Егор Крид хочет остаться жить в Италии
Apple Watch Series 3 поступили в продажу по
Экс-участницу «Дома-2» Ивану Дилову депортировали
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева
Новый кроссовер от Geely получил имя Binyue
Ученые рассматривают два пути заселения первыми
Oppo R15 Neo получил большой экран и емкий
Илья Яббаров окончательно испортил отношения с
Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева
Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны
В Таиланде нашли тело погибшего россиянина
Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное
Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два
Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки
Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить»
Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в
Анастасия Волочкова обиделась на своих
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за
Просмотреть все новости