В Петербурге драка в СИЗО окончилась больницей для двух заключенных

По информации от УФСИН по Петербургу и региону, 8 августа двое сокамерников СИЗО в Горелово повздорили друг с другом. Ссора, вспыхнувшая на бытовой почве, вскоре переросла в драку, утихомирить которую удалось дежурному по этажу.Во время драки «бойцы» нанесли друг другу травмы различной степени тяжести, так что для арестантов потребовалась госпитализация.Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.