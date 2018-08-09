Ученые рассматривают два пути заселения первыми людьми Америки

Основная гипотеза заселения Америки заключается в том, что появились люди на континенте уже после последнего исторического ледникового максимума, примерно 19 тысяч лет назад. Подтверждают это генетические доказательства, на основании анализов митохондриальных ДНК, указавших на то, что отделились переселенцы от представителей сибирских народов, примерно 25-18,4 тысяч лет назад. При этом в период 16-13 тысяч лет назад, отмечено значительное возрастание их генетического разнообразия.Согласно другой гипотезе, пересекли древние север континента, используя коридор, образовавшийся между ледниками. Открылся он около 14-15 тысяч лет назад. Просуществовал достаточно длительное время, за которое успели появиться растения и животные, к тому же образовалось пространство для миграции.Не стоит забывать и про другие версии заселения Нового Света. Как предполагает солютрейская гипотеза, первые переселенцы были представителями европейцев, приверженцев палеолитической культуры - Солютре. Пересекли они Атлантический океан на примитивных лодках, передвигаясь вдоль кромки льда, при этом охотясь на представителей морских млекопитающих.