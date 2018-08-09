АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Ученые рассматривают два пути заселения первыми людьми Америки

Согласно мнений археологов и генетиков, у людей было два пути заселения Америки. При этом учитывается путь до Аляски вдоль тихоокеанского побережья, а так же перемещение внутри континента, посредством коридора между ледяными щитами. Однозначного вывода на текущий момент нет, как и предпочтений для одной из гипотез. Информация из публикаций в Science Advances.

Основная гипотеза заселения Америки заключается в том, что появились люди на континенте уже после последнего исторического ледникового максимума, примерно 19 тысяч лет назад. Подтверждают это генетические доказательства, на основании анализов митохондриальных ДНК, указавших на то, что отделились переселенцы от представителей сибирских народов, примерно 25-18,4 тысяч лет назад. При этом в период 16-13 тысяч лет назад, отмечено значительное возрастание их генетического разнообразия.
Ученые рассматривают два пути заселения первыми людьми Америки


Согласно другой гипотезе, пересекли древние север континента, используя коридор, образовавшийся между ледниками. Открылся он около 14-15 тысяч лет назад. Просуществовал достаточно длительное время, за которое успели появиться растения и животные, к тому же образовалось пространство для миграции.

Не стоит забывать и про другие версии заселения Нового Света. Как предполагает солютрейская гипотеза, первые переселенцы были представителями европейцев, приверженцев палеолитической культуры - Солютре. Пересекли они Атлантический океан на примитивных лодках, передвигаясь вдоль кромки льда, при этом охотясь на представителей морских млекопитающих.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Александра Шева
Новый кроссовер от Geely получил имя Binyue
Ученые рассматривают два пути заселения первыми
Oppo R15 Neo получил большой экран и емкий
Илья Яббаров окончательно испортил отношения с
Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева
Александр Васильев раскритиковал наряд Татьяны
В Таиланде нашли тело погибшего россиянина
Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное
Россиянин, покусавший росгвардейца, получил два
Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки
Ольгу Рапунцель обвинили в попытке «впарить»
Ольга Жарикова встретила Александра Гобозова в
Анастасия Волочкова обиделась на своих
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во время
Новости «Дома-2»: «Яндекс-навигатор» теперь
Дмитрий Дмитренко не понимает, как раньше он мог
Иван Барзиков уже год встречается с попрощайкой у
Активировать режим Split Screen в ОС Android 9
Алена Водонаева панически боится летать на
В Британии на видео зафиксировали пылающий смерч
Светлана Лобода продемонстрировала шикарную фигуру
Степаненко будет в суде доказывать факт
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов практически
Ученые рассказали про связь между малоподвижным
Влад Кадони был замечен в интимшопе в компании
Беременная Алена Савкина окончательно рассталась
Высокое содержание жиров в диетах приводит к
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать
Просмотреть все новости