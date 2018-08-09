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Oppo R15 Neo получил большой экран и емкий аккумулятор

В Сети опубликовали изображения смартфона версии Oppo R15 Neo, который готовится к выходу. Устройство получило ёмкий аккумулятор, а также большой экран.

Oppo R15 Neo получил большой экран и емкий аккумулятор


Данную модель начнут продавать уже в ближайшее время. Бюджетная версия смартфона Oppo R15 Neo получила 6,2-дюймовый экран. За производительность аппарата отвечает чипсет версии Snapdragon 450, обладающий однокристальной системой. Новинка получила ОЗУ на 3 либо 4 Гб. Объём внешнего накопителя составляет 64 Гб. При этом ёмкость добавленного аккумулятора составляет 4230 мАч. Эксперты в базе TENAA обнаружили изображения девайса, который готовится к выходу.

Oppo R15 Neo имеет двойную удобную камеру на 2/13 Мп. Список оснащения включает модули GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GLONASS. Аппарат будет функционировать под управлением платформы ОС Android 8.1 Oreo.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:20
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