В Таиланде нашли тело погибшего россиянина

Установили личность гражданина России, который при невыясненных обстоятельствах погиб в Таиланде. С опознанием помогли дети умершего: они узнали его по фото и уточнили, что их отец был частым гостем в Таиланде из-за любви к путешествиям.У погибшего имеются следы насильственной смерти на теле: связанные веревками лодыжки и шея. Кроме того, в одном из карманов были найдены ключи от комнаты, которую покойный взял в аренду на острове Самуи.Родные погибшего категорически не согласны с версией тайской полиции.