В Таиланде нашли тело погибшего россиянина
Тело неизвестного, пролежавшего под открытым небом не один день, обнаружили 6 августа на территории Таиланда. Вскоре дети опознали в нем по фотографиям своего отца – 58-летнего выходца из Салехарда.
Установили личность гражданина России, который при невыясненных обстоятельствах погиб в Таиланде. С опознанием помогли дети умершего: они узнали его по фото и уточнили, что их отец был частым гостем в Таиланде из-за любви к путешествиям.
У погибшего имеются следы насильственной смерти на теле: связанные веревками лодыжки и шея. Кроме того, в одном из карманов были найдены ключи от комнаты, которую покойный взял в аренду на острове Самуи.
Родные погибшего категорически не согласны с версией тайской полиции.
Установили личность гражданина России, который при невыясненных обстоятельствах погиб в Таиланде. С опознанием помогли дети умершего: они узнали его по фото и уточнили, что их отец был частым гостем в Таиланде из-за любви к путешествиям.
У погибшего имеются следы насильственной смерти на теле: связанные веревками лодыжки и шея. Кроме того, в одном из карманов были найдены ключи от комнаты, которую покойный взял в аренду на острове Самуи.
Родные погибшего категорически не согласны с версией тайской полиции.
В мире / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 16:45