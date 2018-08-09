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В Таиланде нашли тело погибшего россиянина

Тело неизвестного, пролежавшего под открытым небом не один день, обнаружили 6 августа на территории Таиланда. Вскоре дети опознали в нем по фотографиям своего отца – 58-летнего выходца из Салехарда.

В Таиланде нашли тело погибшего россиянина


Установили личность гражданина России, который при невыясненных обстоятельствах погиб в Таиланде. С опознанием помогли дети умершего: они узнали его по фото и уточнили, что их отец был частым гостем в Таиланде из-за любви к путешествиям.

У погибшего имеются следы насильственной смерти на теле: связанные веревками лодыжки и шея. Кроме того, в одном из карманов были найдены ключи от комнаты, которую покойный взял в аренду на острове Самуи.

Родные погибшего категорически не согласны с версией тайской полиции.

 
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В мире / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 16:45
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