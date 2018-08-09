Алена Водонаева панически боится летать на самолете

По словам девушки, она очень сильно боится летать. Ее бросает в пот, ладони становятся мокрыми, ухудшается настроение и не покидает чувство тревоги. Во время всего полета теледива не может заснуть и пытается все контролировать.Тем не менее, Алена не позволяет своей фобии влиять на качество жизни, она продолжает путешествовать по всему миру и смотрит своему страху прямо в глаза.Стоит отметить, что Водонаева действительно очень любит путешествовать и часто летает в самолетах. Помимо того, что ей приходится постоянно навещать Санкт-Петербург, она летает в Америку, а также на Острова.К примеру, весь прошлый месяц девушка отдыхала в компании мужа и сына в Лос-Анджелесе, а до этого навещала родственников в Сочи, побывала в Амстердаме, Барселоне и на Бали.