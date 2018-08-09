Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное фото своих детей

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 8 Авг 2018 в 5:40 PDT

Старшему сыну актрисы, от Кахи Толордавы, Георгию 26 лет, он строит свою семью и часто бывает в гостях у матери. С невесткой у Гузеевой складываются прекрасные отношения. Также у теледивы есть дочь Ольга от супруга Игоря Бухарова. Сейчас девушка учится во Франции, но с родителями видится часто.На своей странице в instagram Лариса Гузеева выложила фотографию, на которой её дети запечатлены вместе. Георгий позирует в белой футболке и очках, обнимая одной рукой сестру. Ольга одета в чёрную майку и с коротко остриженной причёской. Актриса подписала снимок: «Брат и Сестра — роднее не бывает».Поклонники в комментариях отметили, что дочь сильно похожа на свою мать, некоторых их сначала даже перепутали. За считанные минуты данная фотография набрала большое количество «лайков».