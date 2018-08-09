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Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное фото своих детей

Лариса Гузеева опубликовала редкий снимок, на котором запечатлены её дети. Поклонники пришли в восторг от фотографии, сравнивая дочь телеведущей с голливудской актрисой.

Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное фото своих детей


Старшему сыну актрисы, от Кахи Толордавы, Георгию 26 лет, он строит свою семью и часто бывает в гостях у матери. С невесткой у Гузеевой складываются прекрасные отношения. Также у теледивы есть дочь Ольга от супруга Игоря Бухарова. Сейчас девушка учится во Франции, но с родителями видится часто.

На своей странице в instagram Лариса Гузеева выложила фотографию, на которой её дети запечатлены вместе. Георгий позирует в белой футболке и очках, обнимая одной рукой сестру. Ольга одета в чёрную майку и с коротко остриженной причёской. Актриса подписала снимок: «Брат и Сестра — роднее не бывает».

Поклонники в комментариях отметили, что дочь сильно похожа на свою мать, некоторых их сначала даже перепутали. За считанные минуты данная фотография набрала большое количество «лайков».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:30
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