Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное фото своих детей
Лариса Гузеева опубликовала редкий снимок, на котором запечатлены её дети. Поклонники пришли в восторг от фотографии, сравнивая дочь телеведущей с голливудской актрисой.
Старшему сыну актрисы, от Кахи Толордавы, Георгию 26 лет, он строит свою семью и часто бывает в гостях у матери. С невесткой у Гузеевой складываются прекрасные отношения. Также у теледивы есть дочь Ольга от супруга Игоря Бухарова. Сейчас девушка учится во Франции, но с родителями видится часто.
На своей странице в instagram Лариса Гузеева выложила фотографию, на которой её дети запечатлены вместе. Георгий позирует в белой футболке и очках, обнимая одной рукой сестру. Ольга одета в чёрную майку и с коротко остриженной причёской. Актриса подписала снимок: «Брат и Сестра — роднее не бывает».
Поклонники в комментариях отметили, что дочь сильно похожа на свою мать, некоторых их сначала даже перепутали. За считанные минуты данная фотография набрала большое количество «лайков».
Старшему сыну актрисы, от Кахи Толордавы, Георгию 26 лет, он строит свою семью и часто бывает в гостях у матери. С невесткой у Гузеевой складываются прекрасные отношения. Также у теледивы есть дочь Ольга от супруга Игоря Бухарова. Сейчас девушка учится во Франции, но с родителями видится часто.
На своей странице в instagram Лариса Гузеева выложила фотографию, на которой её дети запечатлены вместе. Георгий позирует в белой футболке и очках, обнимая одной рукой сестру. Ольга одета в чёрную майку и с коротко остриженной причёской. Актриса подписала снимок: «Брат и Сестра — роднее не бывает».
Поклонники в комментариях отметили, что дочь сильно похожа на свою мать, некоторых их сначала даже перепутали. За считанные минуты данная фотография набрала большое количество «лайков».