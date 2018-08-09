Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов практически никого не подпускают к своему ребенку

«Начну с того, что изначально я была готова к этому (огромные плюсы быть старшей сестрой)», - написала она.

Пользователи социальной сети Instagram, которые подписаны на страницу девушки, очень рады, что в семье футболиста случилось пополнение, однако им интересно, как Настя со всем справляется, ведь ее родственники находятся в Сальске, а супруг постоянно находится на тренировках.Несколько дней назад Костенко решила приоткрыть занавес в свою новую жизнь и поговорить с поклонниками на тему материнства.По ее словам, сейчас они с Дмитрием практически никого не подпускают к своей дочери, стараются справляться сами. Такое поведение молодая мама назвала «четвертым триместром».Тем не менее, Настя призналась, что первую неделю ей помогала мама – вводила в материнство и рассказывала обо всех нюансах по уходу за новорожденными. А сейчас с ней находится младшая сестра, которая помогает ей с приготовлением еды и отвечает за наличие чая с молоком.Костенко отметила, что в свободное время, пока малышка спит, она готовит, принимает душ, смотрит фильмы или читает книгу. Бессонница, послеродовая депрессия и усталость ей пока незнакомы.