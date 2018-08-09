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Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки

Анастасия Квитко, более известная пользователям Сети, как «Русская Ким Кардашьян», показала своим многочисленным подписчикам в Instagram пышный бюст в белом бикини, подчеркивающим сексуальные формы модели.

Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки

Анастасия Квитко устроила для себя импровизированную фотосессию прямо на пляже, позируя перед фотокамерой на шезлонге. На одном из снимков можно хорошо разглядеть выдающийся бюст «Русской Ким Кардашьян», часть которого буквально выглядывает из-под верха от белого купальника. Пользователи Сети сразу же обратили свое снимание на полуобнаженные фотографии модели.

Всего за несколько часов публикация знаменитой модели набрал больше 100 тысяч отметок «Мне нравиться» и множество комментариев. Поклонники начали писать, что обожают идеальные формы Квитко и даже называли ее настоящей «богиней красоты», а также самой «сексуальной женщиной в мире».

Анастасия Квитко показала полуобнаженные снимки

Не обошлось также и без критики и насмешек. Хейтеры начали писать, что формы Квитко - это результат пластической хирургии, а не природный дар, как утверждает девушка. Но сама Анастасия уже давно научилась не обращать внимания на завистников и критиков.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15
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