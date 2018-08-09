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Коровам понравились механические щетки-чесалки не меньше, чем еда

Согласно публикации в научном издании Biology Letters выясняется, что для коров очень важны механические щетки-чесалки. Причем,, ради получения удовольствия от чесания, они готовы преодолеть любое препятствие, подобно борьбе за ежедневную еду.

Чтобы избавиться от назойливых насекомых и налипшей грязи в условиях природы, животные предпочитают чесаться о деревья. Живущим в стойлах коровам сложнее проводить подобные процедуры. Фермеры Дании сделали соответствующие выводы и специальные щетки стали обязательным требованием, причем данная разработка установлена во всех коровниках.
Коровам понравились механические щетки-чесалки не меньше, чем еда


Специалистами университета Британской Колумбии проведен эксперимент, с целью определить, на что готовы пойти коровы ради удовольствия от почесывания. Исследователи установили калитки, оборудованные разными утяжелителями, которые необходимо было открыть, чтобы пройти. Животные успешно прошли обучение, они открывали калитки и проходили в стойла с едой, щеткой-чесалкой или пустое помещение.

Тяжесть груза постепенно увеличивалась, необходимо было понять, какому препятствию коровы перестанут сопротивляться. В итоге, они упорно открывали калитки, за которыми видели еду или чесалку. К той территории, где было пусто, они не проявляли интереса.

Как предположили специалисты по поведению животных, необходимость почесаться выражена не только удовольствием, но и возможностью снять стресс.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:56
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