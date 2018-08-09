Анастасия Волочкова обиделась на своих подписчиков в Instagram

«Вот вы, Настя, пишите: - Не заглядывайте в мои мини трусики. Это вообще верх неуважения к подписчикам. Очень похабно звучит!», «Одинокая несчастная женщина..», «Ну и живи себе, недалекая тетя Волочкова. Зациклилась на шпагате, других способностей нет?», - пишут в Сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Авг 2018 в 11:06 PDT

Эпатажная балерина в настоящий момент проводит время на греческом острове Корфу. Она не забыла показать очередной шпагат и похвастаться, что здесь когда-то отдыхал миллиардер Аристотель Онассис.Но на этом хорошее настроение танцовщицы скоропостижно закончилось. Волочкова иронично попросила подписчиков чаще заглядывать в свои сердца и души, а не в ее «мини-трусики». При этом прима категорично заявила, что не будет читать комментарии «дебилов и моральных уродов».Комментарии к этому сообщению, как и ко многим другим на страничке Волочковой в Instagram, были отключены. Видимо, звезда не хотела портить себе лишний раз настроение, читая нелицеприятные отклики острых на язык хейтеров.Впрочем, в других постах интернет-пользователи отводили душу, как хотели.