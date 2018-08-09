Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за преждевременных родов пассажирки

Накануне женщина родила малыша на борту самолёта Симферополь – Санкт-Петербург. В городе Новочеркасске мать с новорожденным доставили в роддом, где специалисты обеспечат пациентам все необходимые процедуры по лечению и диагностике.В аэропорту Ростова-на-Дону воздушное судно совершило вынужденную посадку, так как у одной из пассажирок начались схватки, после чего женщина родила мальчика. К счастью на борту самолёта оказались врачи, согласившиеся оказать помощь экипажу судна, и принять роды.