АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на рэп-музыканта из-за нового видеоролика в Сети

Известнейший рэп-исполнитель T-killah (Александр Тарасов) обидел многочисленных поклонников, променяв их на русских, которые находятся в Соединенных Штатах Америки, ведь укатил веселиться к ним в Лос-Анджелес.

Несколько часов назад многими любимый музыкант T-killah опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий видеоролик, который, как выяснилось, многие фолловеры восприняли довольно неоднозначно. На кадрах нового видео российский исполнитель рассказывает, что улетел со своей возлюбленной в другую страну.

«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на рэп-музыканта из-за нового видеоролика в Сети

По словам T-killah, его невеста останется в Соединенных Штатах Америки на четыре месяца. Как бы то ни было, но самую причину того, почему его невеста остается в Лос-Анджелесе на такой довольно длительный период времени, певец так и не назвал. Что стало поводом для того, что на данный момент огромнейшее количество фанатов звездной парочки теряются в догадках.

Как удалось выяснить, приземлившись в Лос-Анджелесе T-killah в компании своей возлюбленной, решили тут же прильнуть к прохладному бассейну. Тем не менее, тоска в другом государстве дала о себе знать довольно быстро.

«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на рэп-музыканта из-за нового видеоролика в Сети

У себя на страничке T-killah написал пост, в котором обратился к своим верным фанатам, а также к тем, кто желает с ним посотрудничать или же просто повеселиться. Певец призывает всех желающих писать ему лично. Стоит отметить, что многочисленные фанаты исполнителя были просто-таки повержены в шок из-за такого «предательства» их любимчика.

«В России ты бы так не написал!!!», - прокомментировал одни из фолловеров свежий пост известного музыканта T-killah.

Нужно сказать, что свежий видеоролик рэп-музыканта разлетелся по социальной сети буквально за несколько часов. Многие пользователи Интернета заявили, что были поражены, увидев подобные выкрутасы T-killah, а кто-то и вовсе отметил, что невооруженным взглядом видно, что все, что происходит на записи наигранно.

«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на рэп-музыканта из-за нового видеоролика в Сети

На данный момент многие подписчики T-killah принялись называть музыканта «мажором», а также засыпать артиста огромнейшим количеством нелицеприятных высказываний.

«T-killah, ты как всегда! Тебе только дай деньгами поссорить налево и направо!! Ничему жизнь не учит!!!», «Фуу..противно смотреть! Когда-то ты мне нравился, а сейчас..Мажор!!!», «Наигранно все как и всегда! Уже следует привыкнуть!!», - продолжают писать недоброжелатели T-killah в Сети.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой,
Американские врачи рассказали, как неудачные
«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на
В Сети снова смеются над нелепым реверансом
Директора школ Москвы примут участие в
Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного
Никита Турчин предсказал будущее ребенка Алены
Задержанного в США россиянина Евгения Никулина
Ученые определили принципы изменения свойств
Либерж Кпадону пригрозила Андрею Шабарину
Зрители «Дома-2» в ужасе от того, как Ольга
Анастасию Ендальцеву высмеяли телезрители
NASA опубликовало фото из космоса урагана Гектора
Эксперты обнаружили уязвимость в Telegram
Ученые заявили, что человек склонен необъективно
В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре
Тимати снова подверг дочь опасности
Тата Абрамсон резко ответила на дерзкий выпад
В США ФБРовцы задержали нескольких россиян
Ученые выяснили, что синий свет вредит глазам,
Беременная Рапунцель переживает разрыв с
Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова впервые вышла
Сергей Шнуров заступился за Монеточку,
Стелла Маккартни рассказала про создание
«Ужас!»: Яна Рудковская приняла участие во
Метод распыления аэрозольных частиц оказался не
Школьница с синдромом Дауна строит карьеру модели
Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием
Кукушки научились «подгонять» яйца под размеры
«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения
Просмотреть все новости