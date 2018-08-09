«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на рэп-музыканта из-за нового видеоролика в Сети

«В России ты бы так не написал!!!», - прокомментировал одни из фолловеров свежий пост известного музыканта T-killah.

«T-killah, ты как всегда! Тебе только дай деньгами поссорить налево и направо!! Ничему жизнь не учит!!!», «Фуу..противно смотреть! Когда-то ты мне нравился, а сейчас..Мажор!!!», «Наигранно все как и всегда! Уже следует привыкнуть!!», - продолжают писать недоброжелатели T-killah в Сети.

Публикация от T-killah (@t_killah) 8 Авг 2018 в 11:13 PDT

Несколько часов назад многими любимый музыкант T-killah опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий видеоролик, который, как выяснилось, многие фолловеры восприняли довольно неоднозначно. На кадрах нового видео российский исполнитель рассказывает, что улетел со своей возлюбленной в другую страну.По словам T-killah, его невеста останется в Соединенных Штатах Америки на четыре месяца. Как бы то ни было, но самую причину того, почему его невеста остается в Лос-Анджелесе на такой довольно длительный период времени, певец так и не назвал. Что стало поводом для того, что на данный момент огромнейшее количество фанатов звездной парочки теряются в догадках.Как удалось выяснить, приземлившись в Лос-Анджелесе T-killah в компании своей возлюбленной, решили тут же прильнуть к прохладному бассейну. Тем не менее, тоска в другом государстве дала о себе знать довольно быстро.У себя на страничке T-killah написал пост, в котором обратился к своим верным фанатам, а также к тем, кто желает с ним посотрудничать или же просто повеселиться. Певец призывает всех желающих писать ему лично. Стоит отметить, что многочисленные фанаты исполнителя были просто-таки повержены в шок из-за такого «предательства» их любимчика.Нужно сказать, что свежий видеоролик рэп-музыканта разлетелся по социальной сети буквально за несколько часов. Многие пользователи Интернета заявили, что были поражены, увидев подобные выкрутасы T-killah, а кто-то и вовсе отметил, что невооруженным взглядом видно, что все, что происходит на записи наигранно.На данный момент многие подписчики T-killah принялись называть музыканта «мажором», а также засыпать артиста огромнейшим количеством нелицеприятных высказываний.