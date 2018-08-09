АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Активировать режим Split Screen в ОС Android 9 стало сложнее

Пользователи телефона, которые получили доступ к операционке Android 9.0 Pie, рассказали про ранее неизвестные нововведения, однако не все они являются хорошими.

Активировать режим Split Screen в ОС Android 9 стало сложнее


К примеру, люди, которые пользуются функцией Split Screen (разделение экрана), активируя его парой нажатий, будут удивлены неприятной информацией. Теперь чтобы активировать в Android 9.0 Pie режим Split Screen, необходимо сделать четыре действия. Стоит смахнуть вверх по экранной функциональной кнопке, вверху экрана выбрать первое приложение и нажать на кнопку Split Screen. Затем выбирается второе приложение, чтобы отобразить в нижней части экрана. Стоит отметить, что отказ от новой системы жестов, а также возврат к привычным 3 кнопкам не меняет в данном случае ситуации.

Для активации режима раньше требовалось произвести два действия, а именно зажать кнопку меню, выбрать приложение, отображающееся в нижней части экрана.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова обиделась на своих
Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во время
Новости «Дома-2»: «Яндекс-навигатор» теперь
Дмитрий Дмитренко не понимает, как раньше он мог
Иван Барзиков уже год встречается с попрощайкой у
Активировать режим Split Screen в ОС Android 9
Алена Водонаева панически боится летать на
В Британии на видео зафиксировали пылающий смерч
Светлана Лобода продемонстрировала шикарную фигуру
Степаненко будет в суде доказывать факт
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов практически
Ученые рассказали про связь между малоподвижным
Влад Кадони был замечен в интимшопе в компании
Беременная Алена Савкина окончательно рассталась
Высокое содержание жиров в диетах приводит к
Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным
В Госдуме придумали убрать прилавки с алкоголем
Редкие фото Одри Хепберн покажут на лондонской
Учёные научили дроны отпугивать от самолетов птиц
Коровам понравились механические щетки-чесалки не
Экс-участница «Дома-2» Мария Адоевцева
Хейтеры высмеяли образ Александры Артемовой,
Американские врачи рассказали, как неудачные
«Мажор»: Поклонники T-killah обиделись на
В Сети снова смеются над нелепым реверансом
Директора школ Москвы примут участие в
Роспотребнадзор наказал нарушителей антитабачного
Никита Турчин предсказал будущее ребенка Алены
Просмотреть все новости