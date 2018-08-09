Активировать режим Split Screen в ОС Android 9 стало сложнее

К примеру, люди, которые пользуются функцией Split Screen (разделение экрана), активируя его парой нажатий, будут удивлены неприятной информацией. Теперь чтобы активировать в Android 9.0 Pie режим Split Screen, необходимо сделать четыре действия. Стоит смахнуть вверх по экранной функциональной кнопке, вверху экрана выбрать первое приложение и нажать на кнопку Split Screen. Затем выбирается второе приложение, чтобы отобразить в нижней части экрана. Стоит отметить, что отказ от новой системы жестов, а также возврат к привычным 3 кнопкам не меняет в данном случае ситуации.Для активации режима раньше требовалось произвести два действия, а именно зажать кнопку меню, выбрать приложение, отображающееся в нижней части экрана.