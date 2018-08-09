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Директора школ Москвы примут участие в пресс-конференции столичного Депобразования

Девятого августа силами московского Депобразования будет проведена пресс-конференция, темой которой заявлены «Московские школы на международных олимпиадах». Участие в мероприятии примут директора столичных школ, которые готовятся рассказать журналистам о том, с помощью чего воспитанники их учреждений образования добиваются высоких результатов на соревнованиях международного масштаба. Заявлено участие в пресс-конференции В.Бурмакиной (школа №1329), Л.Карпенко (№171), Т.Кирковой (№1158) и В.Кулешова (№1568).Об этом сообщает официальный портал Мэра Москвы.
Директора школ Москвы примут участие в пресс-конференции столичного Депобразования

По завершении пресс-конференции при участии представителей СМИ состоится селекторное совещание столичного Депобразования. По итогам этого мероприятия журналисты смогут задать вопросы главе ведомства, министру московского Правительства Исааку Калине.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:10
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