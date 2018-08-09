Степаненко будет в суде доказывать факт совместного проживания с Петросяном

В минувший понедельник Хамовническим столичным судом было начато рассмотрение дела о расторжении брака и разделе имущества между известным юмористом Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Так коллеги по юмору превратились в оппонентов по суду, а их имущество оказалось под арестом.Елена Степаненко настаивает на получении 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого по предварительным оценкам достигает полутора миллиардов рублей. Но юристы утверждают, что она может потерпеть фиаско в своих амбициозных планах, поскольку последние 15 лет супруги не проживали вместе.То есть недвижимость или ценности, приобретенные в этот период времени, не могут подлежать разделу. А значит, осталось предоставить суду убедительные доказательства совместного проживания. И если это не будет сделано, Степаненко рискует многое потерять.Между тем, Евгений Петросян на протяжении долгого времени безуспешно пытался договориться с супругой о равном разделе имущества, что позволило бы сократить время, обойтись без суда и громкого скандала.