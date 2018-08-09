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Степаненко будет в суде доказывать факт совместного проживания с Петросяном

Елене Степаненко придется в суде доказывать факт совместного проживания с Евгением Петросяном. Об этом заявила опытный эксперт по бракоразводным процессам, адвокат Екатерина Мурзакова.

Степаненко будет в суде доказывать факт совместного проживания с Петросяном

В минувший понедельник Хамовническим столичным судом было начато рассмотрение дела о расторжении брака и разделе имущества между известным юмористом Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Так коллеги по юмору превратились в оппонентов по суду, а их имущество оказалось под арестом.

Елена Степаненко настаивает на получении 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого по предварительным оценкам достигает полутора миллиардов рублей. Но юристы утверждают, что она может потерпеть фиаско в своих амбициозных планах, поскольку последние 15 лет супруги не проживали вместе.

То есть недвижимость или ценности, приобретенные в этот период времени, не могут подлежать разделу. А значит, осталось предоставить суду убедительные доказательства совместного проживания. И если это не будет сделано, Степаненко рискует многое потерять.

Между тем, Евгений Петросян на протяжении долгого времени безуспешно пытался договориться с супругой о равном разделе имущества, что позволило бы сократить время, обойтись без суда и громкого скандала.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:45
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