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Ученые рассказали про связь между малоподвижным образом жизни и возникновением рака

Малоподвижным образом жизни, можно спровоцировать развитие определенных типов рака. В данном случае, специалисты указывают на онкологию толстой кишки и поражение груди. Исследования проводили сотрудники Университета Вашингтона, которые отметили, что люди не подозревают о связи между указанными факторами.

В исследованиях приняли участие добровольцы, общим составом 1161 человек. Ученые провели анализ социально-демографических неблагополучных групп, для определения типов заболеваний, которые возникают при недостаточном уровне упражнений. В итоге, специалисты случайным образом отобрали результаты ответов по 351 участнику.
Ученые рассказали про связь между малоподвижным образом жизни и возникновением рака


В результате установлено, что среди опрошенных, только 3,4% провели связь малоподвижного образа жизни и развития рака. Другая категория упоминала сердечно-сосудистые заболевания, нарушение метаболизма и ОРВИ.

Результаты прокомментированы ведущим автором исследования и адъюнкт-профессором Хирургии Вашингтонского университета Эриком Уотерсом, который рассказал, что недостаточная физическая активность увеличивает шансы развития сердечных заболеваний или диабета. Но мало кто верит, что подобный образ жизни приведет к онкологии.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:30
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