Ученые рассказали про связь между малоподвижным образом жизни и возникновением рака

В исследованиях приняли участие добровольцы, общим составом 1161 человек. Ученые провели анализ социально-демографических неблагополучных групп, для определения типов заболеваний, которые возникают при недостаточном уровне упражнений. В итоге, специалисты случайным образом отобрали результаты ответов по 351 участнику.В результате установлено, что среди опрошенных, только 3,4% провели связь малоподвижного образа жизни и развития рака. Другая категория упоминала сердечно-сосудистые заболевания, нарушение метаболизма и ОРВИ.Результаты прокомментированы ведущим автором исследования и адъюнкт-профессором Хирургии Вашингтонского университета Эриком Уотерсом, который рассказал, что недостаточная физическая активность увеличивает шансы развития сердечных заболеваний или диабета. Но мало кто верит, что подобный образ жизни приведет к онкологии.