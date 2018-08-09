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Никита Турчин предсказал будущее ребенка Алены Савкиной

Участник телепроекта «Дом-2», экстрасенс Никита Турчин решил сделать предсказание на будущее ребенка Алены Савкиной.

Сестра Ольги Рапунцель Алена уже несколько месяцев находится в интересном положении. Кто бы мог подумать, что беременность станет для девушки настоящим кошмаром. Ведь совсем недавно стало известно, что ее возлюбленный Илья Яббаров не смог сохранить верность.

Никита Турчин предсказал будущее ребенка Алены Савкиной

Теперь Савкина планирует воспитывать ребенка одна, так как прощать измену парня она не желает. Однако сам Илья не оставляет попыток помириться со своей возлюбленной. Он неоднократно заявлял о том, что ребенок и Алена будут жить с ним в загородном доме, который будет построен в ближайшее время.

Поэтому сейчас Яббаров активно занимается поиском участка для строительства, а также копит деньги, чтобы как можно быстрее осуществить намеченные цели и доказать Савкиной, что он действительно хочет построить с ней семью.

Пока ребята занимаются выяснением отношений, участник Никита Турчин решил сделать предсказание касаемо будущего ребенка Алены и Ильи. Напомним, что парень пришел на «Дом-2» после участие в еще одном проекте канала ТНТ «Битва Экстрасенсов».

Никита Турчин предсказал будущее ребенка Алены Савкиной

Юный маг заявил, что малыш Савкиной родится здоровым, правда, его путь появления на свет окажется тяжелым. Что это может означать, Никита не стал рассказывать. Молодой человек также добавил, что у Алены однозначно родится сын, так как сейчас от нее исходит мужская энергия.

По словам Турчина, в будущем ребенок будет работать с цифрами. Возможно, его карьера будет связана с банками, программированием или инженерным делом.

Стоит отметить, что сама Алена пока никак не прокомментировала предсказание экстрасенса. Однако пользователи уверены, что доверять словам Никиты не стоит, так как еще находясь на «Битве Экстрасенсов», он не смог показать выдающихся способностей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:59
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