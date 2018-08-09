Американские врачи рассказали, как неудачные браки разрушают здоровье
Неудачные браки и частые семейные ссоры крайне негативно отражаются на здоровье супругов. И зачастую лучше остаться в гордом одиночестве, чем сохранять проблемные отношения. Об этом заявили врачи из Университетов Невады и Мичигана (США).
Научные исследования длились 16 лет. За этот внушительный срок ученые наблюдали за развитием отношений в 373 парах. В итоге был сделан однозначный вывод о том, что постоянные разногласия способствуют ухудшения общего самочувствия у обоих супругов. Но больше женщин от ссор страдали мужчины.
Была установлена интересная связь между длительностью брака и самочувствием пары. Оказалось, что в первые годы брака, когда муж и жена старались поддерживать друг друга, здоровье только улучшалось.
Но затем оздоровительный эффект ослабевал и сходил на нет, а после очередных разборок возрастал уровень гормонов стресса, который негативно отражался на состоянии иммунной системы. У супругов снижался аппетит, усиливались воспалительные процессы в организме, возникали дисфункции в работе мозга и сердца.
Плохие отношения в семье влияют на здоровье так же отрицательно, как и табакокурение или алкоголь, констатировали ученые.
Научные исследования длились 16 лет. За этот внушительный срок ученые наблюдали за развитием отношений в 373 парах. В итоге был сделан однозначный вывод о том, что постоянные разногласия способствуют ухудшения общего самочувствия у обоих супругов. Но больше женщин от ссор страдали мужчины.
Была установлена интересная связь между длительностью брака и самочувствием пары. Оказалось, что в первые годы брака, когда муж и жена старались поддерживать друг друга, здоровье только улучшалось.
Но затем оздоровительный эффект ослабевал и сходил на нет, а после очередных разборок возрастал уровень гормонов стресса, который негативно отражался на состоянии иммунной системы. У супругов снижался аппетит, усиливались воспалительные процессы в организме, возникали дисфункции в работе мозга и сердца.
Плохие отношения в семье влияют на здоровье так же отрицательно, как и табакокурение или алкоголь, констатировали ученые.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:45