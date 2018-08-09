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Высокое содержание жиров в диетах приводит к появлению диабета II типа

На основании новых исследований, ученые определили, что для кетогенных диет, с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, свойственно вызывать диабет II типа. Научная работа опубликована специалистами на страницах Medicalxpress.com.

Кетогенной диете отдают предпочтение желающие сбросить вес, причем в кратчайшие сроки. Она содержит низкое количество углеводов, из-за чего организм расходует жирные кислоты. Как считалось ранее, подобные ограничения в питании полностью безопасны.
Высокое содержание жиров в диетах приводит к появлению диабета II типа


Исследования, проведенные ETH Zurich, при участии Университетской детской больницы Цюриха, были основаны на особом кормлении подопытных мышей, с последующим их метаболическом тестированием. В результате, последствия кетогенной диеты были выражены проблемами обработки инсулина в печени, а так же невозможностью контролировать уровень сахара в крови, что повышало риск появления диабета II типа.

Как рассказал автор научной статьи, кетогенные диеты известны как безопасные и способствующие быстрому похудению. На основании полученных результатов выяснилось, что все процессы в организме сопровождаются явно выраженным побочным эффектом, повышающим риски развития инсулиновой резистентности.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:15
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