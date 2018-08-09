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Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать сообщения пользователей мессенджера

Экспертами Check Point, которые специализируются на кибербезопасности, обнаружена недоработка в WhatsApp. Благодаря уязвимости открывается возможность перехвата сообщений пользователей мессенджера, а также редактирования переписки.

Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать сообщения пользователей мессенджера


Специалисты Check Point выявили три типа вероятных атак в WhatsApp, которые могут применить мошенники в своих преступных целях. При помощи одной из уязвимостей можно в ответном сообщении корректировать либо изменять слова собеседника. За счёт второй уязвимости можно писать ответ пользователю, который отсутствует в Сети. В свою очередь третий баг является нацеленным на групповой чат. В данном случае злоумышленники могут отправлять адресату только видимое уведомление. При этом ответное его сообщение увидят все участники. По мнению экспертов, хакеры такими атаками могут воспользоваться в WhatsApp, который объединяет 1,5 миллиарда пользователей, с целью различных манипуляций, распространения фейковой информации, перехвата личных данных.

Пока в WhatsApp уязвимость остается не устранённой. Так как в мессенджере ежедневно появляется свыше 65 миллиардов уведомлений, очень сложно найти взлом.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00
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