Уязвимость в WhatsApp позволяет перехватывать сообщения пользователей мессенджера

Специалисты Check Point выявили три типа вероятных атак в WhatsApp, которые могут применить мошенники в своих преступных целях. При помощи одной из уязвимостей можно в ответном сообщении корректировать либо изменять слова собеседника. За счёт второй уязвимости можно писать ответ пользователю, который отсутствует в Сети. В свою очередь третий баг является нацеленным на групповой чат. В данном случае злоумышленники могут отправлять адресату только видимое уведомление. При этом ответное его сообщение увидят все участники. По мнению экспертов, хакеры такими атаками могут воспользоваться в WhatsApp, который объединяет 1,5 миллиарда пользователей, с целью различных манипуляций, распространения фейковой информации, перехвата личных данных.Пока в WhatsApp уязвимость остается не устранённой. Так как в мессенджере ежедневно появляется свыше 65 миллиардов уведомлений, очень сложно найти взлом.