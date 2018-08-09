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Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным бензином

Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным по цене бензином, исходя из среднего размера заработной платы за месяц. Безусловными лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, что следует из официальных данных Росстата.

Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным бензином

Перечень российских регионов с самым доступным бензином составлялся на основе сопоставления стоимости топлива марки А-92 и размера среднемесячной заработной платы местных жителей.

Согласно актуальным расчетам, оказалось, что средний житель Ямало-Ненецкого АО может купить на свою зарплату более 2 тысяч литров бензина. Для москвича этот показатель составит 1,6 тысяч литров, а для жителя Чукотки – 1,59 тысяч литров.

Меньше всего бензина можно купить в Карачаево-Черкессии (493 литра бензина), Кабардино-Балкарии (483) и Дагестане (457). В этот же список попал и Крым (514 литров бензина) с Алтайским краем(513) и Калмыкией (496).

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:45
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