В Госдуме придумали убрать прилавки с алкоголем подальше от покупателей

По мнению народного избранника, легкая доступность алкогольной продукции в магазинах - это не только губительный соблазн для взрослых, но и дурной пример для подрастающего поколения.Леонид Огуль сообщил, что данная инициатива будет рассмотрена уже в начале осенней сессии. Алкоголь необходимо убрать с глаз покупателей, как это было ранее сделано с табачными изделиями, подчеркнул он.Эта тема уже поднималась в Государственной думе прошлого созыва, но рассмотрение ее было отложено на неопределенный срок. Однако решать проблему необходимо, поскольку каждый год от спиртного погибают сотни тысяч жителей России. И продажа спиртных напитков в отдельных помещениях или алкомаркетах могло бы положительно отразиться на этой неутешительной статистике, убежден парламентарий.