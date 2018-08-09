Редкие фото Одри Хепберн покажут на лондонской выставке

Самым ярким изображением голливудской актрисы является чёрно-белая фотография, на которой она расчесывает волосы на съёмках фильма «Сабрина». К редким портретам звезды относится снимок, где она позирует в наряде от Givenchy, его опубликовали в 1955 году в журнале итальянского Glamour Magazine. На выставке также можно будет увидеть фото из частной жизни и из примерок.В экспозицию входят работы Евы Серени, Нормана Паркинсона, Дугласа Киркланда, Марка Шоу и других известных фотографов. Здесь можно увидеть звезду то весёлой невинной девчонкой, то настоящей леди, то в качестве секс-символа.Одри Хепберн родилась в Бельгии в семье голландской баронессы в 1929 году. В юности знаменитость мечтала стать балериной и занималась балетом. В Лондон она перебралась в конце Второй мировой войны и там началась её актёрская карьера.