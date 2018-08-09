Учёные научили дроны отпугивать от самолетов птиц

Специальный алгоритм, созданный исследователями, сможет не просто анализировать поведение стаи птиц, но и корректировать его, уводя или направляя их по дальше от самолетов. Специалисты считают, что вправление такой техникой человеку доверять нельзя, поскольку очень высока вероятность ошибки. Ведь люди могут направить птиц в сторону воздушного судна, а не от него.Ученые Калифорнийского технического института предлагают применять такие дроны в паре. Один будет отгонять птиц, а другой сможет следить за его действиями и координирует их, при это заранее просчитывая возможную траекторию передвижения всей стаи.Птицы представляют весьма большую опасность для авиации, поскольку в случае столкновения воздушного судна с пернатыми может выйти з строя двигатель, что приведет к падению самолета.В горных лесах Крыгызстана дроны будут отпугивать различных насекомых-вредителей. В апреле беспилотный летательный аппарат корейского производства стоимостью 15 тысяч долларов уже прошел первые испытания.