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Учёные научили дроны отпугивать от самолетов птиц

Ученые Калифорнийского технического института презентовали разработку, которая поможет отпугивать птиц от самолетов - это будут делать дроны.

Учёные научили дроны отпугивать от самолетов птиц


Специальный алгоритм, созданный исследователями, сможет не просто анализировать поведение стаи птиц, но и корректировать его, уводя или направляя их по дальше от самолетов. Специалисты считают, что вправление такой техникой человеку доверять нельзя, поскольку очень высока вероятность ошибки. Ведь люди могут направить птиц в сторону воздушного судна, а не от него.

Ученые Калифорнийского технического института предлагают применять такие дроны в паре. Один будет отгонять птиц, а другой сможет следить за его действиями и координирует их, при это заранее просчитывая возможную траекторию передвижения всей стаи.

Птицы представляют весьма большую опасность для авиации, поскольку в случае столкновения воздушного судна с пернатыми может выйти з строя двигатель, что приведет к падению самолета.

В горных лесах Крыгызстана дроны будут отпугивать различных насекомых-вредителей. В апреле беспилотный летательный аппарат корейского производства стоимостью 15 тысяч долларов уже прошел первые испытания.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00
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